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"Это плохая история": Зеленский заявил, что узнал об утечке разведданных Пентагона из новостей - WP

Анна Ярославская
3 мая 2023, 07:47 обновлено 3 мая, 07:47
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Утечки секретных данных вредны как для Вашингтона, так и для Киева, считает президент Украины.
Владимир Зеленский, Джо Байден
Зеленский заявил, что Белый дом не сообщил ему об утечке разведданных Пентагона / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не обсуждал с Белым домом утечку секретных документов американской разведки. По его словам, он узнал о том, что информация Пентагона стала достоянием общественности, из новостей.

"Я не получал информацию ни от Белого дома, ни от Пентагона заранее. У нас не было такой информации. Это определенно плохая история. Нам это невыгодно. Это невыгодно для репутации Белого дома, и, я считаю, что это невыгодно для репутации Соединенных Штатов", - сказал Зеленский в интервью американскому изданию The Washington Post.

Издание отмечает, что неспособность Вашингтона защитить конфиденциальную информацию может привести к тому, что Киев будет делиться меньшим объемом разведданных с Соединенными Штатами.

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Отвечая на вопрос, привела ли утечка даных из Пентагона к ослаблению доверия между Украиной и США, Зеленский ответил: "Я не могу рисковать нашим государством".

Президент Украины добавил, что демонстрация личных чувств не стоит потенциального вреда поддержке США.

"Там, где я могу говорить откровенно, я это делаю. Но есть высокие риски. Если бы это была моя война против Путина, и нас было двое на поле боя, я бы сказал всем, что я о них думаю. Но здесь история немного другая. Мы все несем ответственность", - добавил он.

Представитель Белого дома заявил, что администрация "находится в постоянном контакте с украинскими коллегами по целому ряду вопросов, в том числе по поводу несанкционированного раскрытия информации". Но чиновник, который говорил на условиях анонимности, не стал комментировать детали этих обсуждений.

Зеленский также добавил, что сейчас сосредоточен на подготовке Украины к деоккупации захваченных страной-агрессором РФ территорий.

"Я не знаю, манипуляция это (утечка Пентагона, - ред.) или случайность. Несмотря на такие информационные движения, я должен подготовить государство к деоккупации, а не к другим шагам. И это моя задача", - сказал президент.

"Для нас все, что так или иначе заранее информирует нашего врага, для нас однозначно минус. Я не вижу здесь никаких преимуществ", - добавил Зеленский.

Утечка секретных данных Пентагона

6 апреля издание The New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.

Издание Reuters писало, что засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением, которая была "слита" в Сеть, может быть подделкой. Американские власти расследуют "утечку" данных, однако их достоверность до сих пор не подтверждена.

По данным CNN, США якобы шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским.

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