Тела везут вагонами: в Мелитополе оккупанты в панике роют братские могилы - Федоров

Российские оккупанты находятся в панике из-за того, что их отправляют на убой в Васильевку.

В Мелитополе оккупанты в панике из-за количества "двухсотых" / коллаж фото УНИАН, скриншот с видео

Украинские военные ликвидировали огромное количество оккупантов. Русские свозят "двухсотых" в Мелитополь. Тел так много, что их везут прямо в железнодорожных вагонах в разных направлениях. Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он отметил, что оккупанты забросали местный морг телами ликвидированных россиян. Там уже нет места. Теперь в Мелитополе везде рекламируют похоронное бюро, которое может помочь с отправкой тел в Россию.

В селе Большая Белозерка оккупанты бросают тела "двухсотых" прямо в помещении школы, которую они захватили. Они забрали у местной агрофирмы экскаватор и роют им братские могилы для ликвидированных русских.

По данным Федорова, оккупанты из Токмака на Волноваху вывезли "двухсотых" в железнодорожных вагонах. Еще живые россияне боятся, что они тоже могут быть ликвидированы, потому что их отправляют на убой в Васильевку. В самом Токмаке уже забита реанимация тяжело раненными оккупантами. Места для всех не хватает.

Отмечается, что в Мелитополе прозвучала серия с 7 на 8 января. Вчера, 10 января, оккупанты вывозили лафеты сгоревшей военной техники в сторону Крыма.

Ночью 8 января на военной базе российских войск в районе завода "Гидромаш" в Мелитополе прогремели взрывы. Боеприпасы захватчиков детонировали более часа. Как рассказал мэр города Иван Федоров, дым над расположением оккупантов был виден даже утром.

Позже появились подробности мощных взрывов в Мелитополе. По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, взрывы прогремели на территориях двух предприятий, где оккупанты обустроили свои базы с боекомплектом. Он уточнил, что "хлопок" произошел в ночь на 8 января на "Гидромаше" и "Мелитополь компрессор".

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