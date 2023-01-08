'Приказ отдал полковник': оккупант назвал виновного в ликвидации россиян в Мариинке, но это не ВСУ

В новогоднюю ночь, когда оккупанты слушали поздравления Путина, украинские военные нанесли мощный удар по базе врага в Макеевке. Оккупанты решили разместиться в помещении местного училища. В результате "прилета" от здания ничего не осталось.
Один из оккупантов, который выжил, но получил ожоги 75% тела, назвал конкретное имя человека, который отправил их в Макеевское училище, сообщает УНИАН. Рядовой 144-го мотострелкового полка Антон Головинский заявил, что приказ отдал полковник Еникеев Роман.
"В новогоднюю ночь нас собрали в актовом зале слушать речь Путина. Нам сказали выполнять приказ, преступный приказ полковника Романа Еникеева, из-за которого все наши ребята погибли", - сказал оккупант.
Следует отметить, что Головинского отправили в госпиталь в Ростов-на-Дону. Но уже через несколько дней он стал "двухсотым".
"Хлопок" в Макеевке
Ранее сообщалось о том, что в ночь с 31 на 1 января практически под бой курантов был нанесен удар по ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области, где дислоцировались российские оккупанты. Сообщалось, якобы удар был нанесен HIMARSами.
Позже стало известно, что здание местного профессионально-технического училища №19 было полностью уничтожено. Вследствие удара погибли 400 и были ранены 300 оккупантов. В сети сообщалось, что в Макеевском ПТУ было более одной роты оккупантов. Кроме того, туда пришли и другие захватчики отмечать Новый год.
В Министерстве обороны России только через 2 дня признались, что был нанесен удар. Однако они заявили, якобы в результате удара по зданию бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты российской армии, погибли только 63 военных.
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