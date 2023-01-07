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Сработала карма: попы РПЦ "благословили" оккупантов, ликвидированных в Макеевке, украденным крестом

7 января 2023, 17:10
Российские оккупанты стали "двухсотыми" ровно через 40 дней после "благословления" на войну украинским крестом из Луганска.
бавовна в Макеевке
Оккупантов, погибших в Макеевке, благословили украденным украинским крестом / Коллаж фото Википедия, telegram/horevica

Попы РПЦ сами "обрекли" оккупантов на смерть в Макеевке. Тут могли успешно сработать не только ВСУ, но и карма. Оказалось, что российских вояк "благословили" на войну украденным из Луганска крестом. Об этом рассказал журналист и блогер Денис Казанский.

Самое интересное то, что оккупантов "благословили" ровно за 40 дней до "прилета" по зданию ПТУ №19, где они и хотели послушать новогоднее поздравление "директора России" Путина.

Сообщается, что в этом ПТУ находились мобилизированные из Самарской области РФ. Украденный три года назад из Луганска крест был незаконно вывезен в поселок Рощинский Самарской области, как "уникальная реликвия". В этом был замешан архимандрит Варфоломей (Кузнецов).

"Любителям символизма. Погибших в Макеевке мобилизованных из Самары перед отправкой на войну (как раз за 40 дней до гибели) благословили краденым крестом, который был три года назад вывезен из оккупированного Луганска. Восьмая заповедь - Не укради. Как тебе такое, патриарх Кирилл?" - написал журналист.

Уже ликвидированных оккупантов "благословлял" украинским крестом протоиерей РПЦ Дмитрий Поляков.

скрин новости
Оккупантов, погибших в Макеевке, благословили украденным украинским крестом / скриншот
скрин новости
Оккупантов, погибших в Макеевке, благословили украденным украинским крестом / скриншот

"Бавовна" в Макеевке

Ранее сообщалось о том, что в ночь с 31 на 1 января практически под бой курантов был нанесен удар по ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области, где дислоцировались российские оккупанты. Сообщалось, якобы удар был нанесен HIMARSами.

Позже стало известно, что здание местного профессионально-технического училища №19 было полностью уничтожено. Вследствие удара погибли 400 и были ранены 300 оккупантов. В сети сообщалось, что в Макеевском ПТУ было более одной роты оккупантов. Кроме того, туда пришли и другие захватчики отмечать Новый год.

В Министерстве обороны России только через 2 дня признались, что был нанесен удар. Однако они заявили, якобы в результате удара по зданию бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты российской армии, погибли только 63 военных.

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