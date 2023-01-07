"В чем смысл": Подоляк разнес мирное предложение Турции

У Зеленского убеждены, что во временном прекращении огня нет смысла, так как это не окончит войну.

Подоляк разнес мирное предложение Турции / Коллаж фото ОПУ, Reuters

Турция заявила, что надеется на то, что "путинское перемирие" продолжиться и дальше. Однако Украина не видит в этом смысла. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Он отметил, что национальные интересы Турции далеко не всегда совпадают с украинскими.

"Относительно единоличного прекращения огня. Ну это немного странно. Они находятся на нашей территории, прекратили огонь, а дальше что? В чем смысл турецкого предложения?", - сказал Подоляк.

У Зеленского убеждены, что единственной приемлемой концепцией должно быть не прекращение огня, а вывод российских войск.

"Поэтому нет смысла говорить об одностороннем прекращении огня, потому что это не решает вопросов. Мы не будем играть в странные предложения", - подчеркнул Подоляк.

Он акцентировал внимание на том, что Путин просто хочет добиться оперативной паузы, которую РФ использует в своих целях.

"Он прекратил огонь, Турция начинает говорить: смотрите, он прекратил огонь, так вы тоже прекратите огонь. Это же ключевое, это значит, что мы зафиксировались. Будет какая-то оперативная пауза на определенное время, за которое Россия пройдет этапы своего "апгрейда" , - отметил Подоляк.

Заявление Путина о "перемирии"

Глава Кремля Владимир Путин 5 января поручил министру обороны оккупантов РФ Сергею Шойгу, дескать, обеспечить "режим прекращения огня", мол, "по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО".

Временное якобы "перемирие" должно было продлиться с 12:00 6 января до 00:00 7 января.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что агрессор Россия собирается использовать Рождество для прикрытия своих оккупационных планов. В частности, чтобы остановить продвижение украинских войск на Донбассе и подойти ближе к их позициям.

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин заявлял, что российские оккупанты не будут выполнять приказ Путина о "перемирии".

Другие новости: