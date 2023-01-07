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Данилов высмеял "рождественское перемирие" Путина и обозвал главу Кремля

7 января 2023, 20:31
Алексей Данилов высмеял "рождественское перемирие" Путина словами Гоголя.
Алексей Данилов, Владимир путин
Алексей Данилов, Владимир Путин / УНИАН, kremlin.ru

Секретарь Совета национально безопасности Украины Алексей Данилов высмеял "рождественское перемирие" президента России Владимира Путина.

В Facebook Данилов приравнял Путина к черту, который был описан в повести "Ночь перед Рождеством".

Как отметил Данилов кремлевский "черт-иблис" погрузил мир в сплошную темноту "захотел отомстить кузнецу, неслабо выгреб от Вакулы", а потом предложил объявить перемирие.

"Испуганный черт бросался во все стороны, предчувствуя свою погибель, узенькая мордочка, которая беспрестанно вертелась по сторонам и нюхала все, что только попадалось, заканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком; ножки были такие тоненькие... А зато сзади... у него болтался хвост, такой острый и длинный, как нынешние мундирные фалды; разве только по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, которые торчали на голове... можно было догадаться, что это... просто черт, которому последнюю ночь осталось бродить по белому свету и подзуживать на грехи добрых людей, - пишет Данилов.

Данилов отметил, что Путин побежит быстро в свою берлогу (очевидно в бункер - ред).

"Завтра же, как только ударят первые колокола к утрени, побежит он, не оглядываясь, поджав хвост, в свою берлогу", - написал Данилов.

Данилов

Заявление Путина о "перемирии"

Глава Кремля Владимир Путин 5 января поручил министру обороны оккупантов РФ Сергею Шойгу, дескать, обеспечить "режим прекращения огня", мол, "по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО".

Временное якобы "перемирие" должно было продлиться с 12:00 6 января до 00:00 7 января.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что агрессор Россия собирается использовать Рождество для прикрытия своих оккупационных планов. В частности, чтобы остановить продвижение украинский войск на Донбассе и подойти ближе к их позициям.

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин заявлял, что российские оккупанты не будут выполнять приказ Путина о "перемирии".

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