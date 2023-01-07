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Войска РФ нарушили фейковое "перемирие" на Рождество, которое объявил Путин – Пентагон

7 января 2023, 10:29
Оккупационные войска агрессора России будут продолжать бессмысленные штурмы позиций ВСУ силами заключенных, сказали в Министерстве обороны США.
Российские военные, Владимир Путин
Заявление Путина о "перемирии" - пропагандистский прием, который не удался, - Пентагон / Минобороны РФ, сайт Кремля

Войска России, несмотря на так называемое "перемирие" на Рождество, которое объявил российский директор Владимир Путин, продолжили обстрелы. Заявление диктатора – лишь пропагандистский прием, который не сработал. Оккупанты будут и в дальнейшем штурмовать позиции ВСУ силами заключенных. Об этом заявила представитель Министерства обороны США Лора Купер.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, она рассказала о том, что американском военном ведомстве пришли к выводу, согласно которому оккупанты РФ нарушили, дескать, "перемирие", которое объявил Путин, и продолжили обстрелы позиций сил обороны Украины.

Купер отметила, что российские захватчики не останавливали боевых действий, хотя Путин взял на себя одностороннее прекращение огня.

По ее словам, заявление директора РФ о "перемирии" – это пропагандистский прием, и Москва не смогла достичь цели его применения.

Лора Купер подчеркнула, что в Пентагоне убеждены в дальнейших бессмысленных штурмах оккупантами позиций ВСУ силами завербованных заключенных.

Заявление Путина о "перемирии"

Глава Кремля Владимир Путин 5 января поручил министру обороны оккупантов РФ Сергею Шойгу, дескать, обеспечить "режим прекращения огня", мол, "по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО".

Временное якобы "перемирие" должно было продлиться с 12:00 6 января до 00:00 7 января.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что агрессор Россия собирается использовать Рождество для прикрытия своих оккупационных планов. В частности, чтобы остановить продвижение украинский войск на Донбассе и подойти ближе к их позициям.

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил, что российские оккупанты не будут выполнять приказ Путина о "перемирии".

Смотрите видео ТСН - оккупанты России нарушили фейковое "перемирие" Путина

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