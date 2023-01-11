Склад БК оккупантов детонировал всю ночь: появились фото последствий "хлопка" в Мелитополе

Захватчики вывозят с разрушенного завода обгоревшие "Уралы" и Камазы.

Оккупанты вывозят сгоревшую технику после "хлопка" в Мелитополе/ "РИА-Мелитополь", Telegram

Российские захватчики вывозят с завода в оккупированном Мелитополе на Запорожье остатки обгоревшей техники, которая была уничтожена во время взрывов в ночь с 7 на 8 января.

Попадание было как раз в место, где оккупанты обустроили себе склад боеприпасов. Склад БК детонировал почти всю ночь, а с последствиями российские захватчики не могут разобраться до сих пор. Об этом сообщает местное издание "РИА-Мелитополь".

От цеха, где хранились боеприпасы оккупантов, остались лишь руины. По состоянию на утро среды, 11 января, захватчики продолжают разгребать завалы и вывозить сгоревшую технику.

В издании напомнили, что сразу после сильного взрыва оккупанты выгнали уцелевшую тяжелую технику на улицу Воинов интернационалистов.

"Склад БК детонировал почти всю ночь. А буквально вчера (10 января – ред.) через проходную завода "Мелком" выезжали лафеты со сгоревшей техникой: "Уралами" и КаМАЗами. Восстановлению они не подлежат. Их увезли в южном направлении", – говорится в сообщении.

Также отмечается, военные РФ сделали могильник уничтоженной военной техники по дороге на Крым.

"Кроме того, жители Мелитополя были свидетелями того, как пустые грузовики заезжали и на территорию завода "Гидромаш", которую рашисти также превратили в военную базу", – добавили в издании.

Сгоревшая техника оккупантов после взрывов в Мелитополе/ "РИА-Мелитополь"

Сгоревшая техника оккупантов после взрывов в Мелитополе/ "РИА-Мелитополь"

Сгоревшая техника оккупантов после взрывов в Мелитополе/ "РИА-Мелитополь"

Взрывы в Мелитополе

Ночью 8 января на военной базе российских войск в районе завода "Гидромаш" в Мелитополе прогремели взрывы. Боеприпасы захватчиков детонировали более часа. Как рассказал мэр города Иван Федоров, дым над расположением оккупантов был виден даже утром.

Позже появились подробности мощных взрывов в Мелитополе. По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, взрывы прогремели на территориях двух предприятий, где оккупанты обустроили свои базы с боекомплектом. Он уточнил, что "хлопок" произошел в ночь на 8 января на "Гидромаше" и "Мелитополь компрессор".

Читайте также: