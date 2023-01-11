Путин хочет расколоть Запад: из-за угрозы более сильного наступления стоит усилить помощь Украине – Болтон

Глава Кремля планирует больше надавить на Европу в экономическом плане для того, чтобы заставить союзников меньше помогать Украине.

Путин хочет расколоть Запад, заявил Джон Болтон/ УНИАН, скрин

Российский диктатор Владимир Путин пытается расколоть западных союзников Украины, чтобы ослабить поддержку украинской армии. Для этого он может давить не столько на США, сколько на Европу. Одним из рычагов влияния диктатора РФ уже стало экономическое давление.

Об этом заявил экс-президент США по нацбезопасности, бывший постпред Америки при ООН Джон Болтон в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что для увеличения давления на Европу Кремль уже предпринял определенные шаги, например, "почти точно взорвал Nord Stream".

"Путин надеется создать экономическое давление на Европу, в которой и так спад, чтобы сделать зиму максимально некомфортной. Это параллельно с тем, что он пытается достичь бомбардировками энергетической инфраструктуры в Украине, чтобы сломать волю украинского народа. Это ему не удастся", – отмечает политик.

Кто такой Джон Болтон Джон Роберт Болтон – американский политик-республиканец и дипломат. Был заместителем госсекретаря США по контролю за вооружениями (2001-2005 г.), послом США в Организации Объединенных Наций (с 2005 по 2006 год), советником президента США по национальной безопасности (2018-2019 г.), пишет Википедия.

Он не исключает варианта, что страна-агрессор РФ может пойти в новое масштабное наступление, поэтому к этому нужно готовиться.

Также Болтон подчеркнул, что нужно ужесточить санкции против России. Экономические ограничения уже сильно ударили по российской экономике, но Украина страдает больше. Поэтому важно, чтобы для РФ цена за это выросла еще больше.

Болтон призвал увеличить поставки оружия Украине для защиты от России.

Ранее политический аналитик и бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил отмечал, что Путин в тупике, война будет идти к его ликвидации или свержению. В войне против Украины российская политическая верхушка путей отступления для себя не оставила, подчеркнул он.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечал, что диктатор РФ Владимир Путин пытается напугать украинцев возможным новым массовым наступлением в январе или феврале для того, чтобы склонить Украину к переговорам.

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