Ситуация в Соледаре критическая: идут ожесточенные бои, позиции ежедневно переходят из рук в руки – CNN

В городе есть огромная "серая зона". Количество погибших украинских военных очень велико.

Ситуация в Соледаре критическая/ 93-я ОМБР Холодный Яр, скрин

В Соледаре Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Ситуация в городе критическая, много погибших военных.

Об этом сообщает издание CNN, ссылаясь на разговор с военнослужащим 46 аэромобильной бригады ВСУ. Боец подчеркнул, что украинские военные держатся до последнего.

По словам военного, поле боя в городе динамичное, здания ежедневно переходят из рук в руки.

"Никто вам не скажет, сколько есть погибших и раненых. Потому что никто не знает доподлинно. Ни один человек. Ни в штабе. Нигде. Позиции берутся и сдаются постоянно. То, что сегодня было нашим зданием, завтра становится зданием "Вагнера". В Соледаре никто не считает погибших", – рассказал он.

Военнослужащий отмечает, что по состоянию на вечер вторника, 10 января, было непонятно, какую часть Соледара удерживают россияне. По его словам, в городе есть огромная "серая зона".

Он добавил, что в Соледаре полегло много украинских военных. Бои за город продолжаются, поэтому прибывает еще личный состав.

Ситуация в Соледаре на Донетчине

На Донетчине российские войска вечером 9 января начали мощный штурм Соледара. Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, штурм начался после того, как оккупантам не удалось оккупировать город.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 января провел заседание Ставки верховного Главнокомандующего. Как сообщил Зеленский, главное внимание на Ставке было уделено ситуации в Донецкой и Луганской областях, а именно тем направлениям, которые сейчас наиболее горячие. Он отмечает, что оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, там вся земля усеяна трупами российских захватчиков.

Британская разведка сообщала, что за прошедшие четыре дня российские военные и силы частной военной компании "Вагнера" провели тактическое наступление на Соледар и, вероятно, контролируют большую часть города.

Советник Офиса президента Алексей Арестович вечером 10 января рассказал, что российским оккупантам удалось захватить часть Соледара – восточные окраины города. Он отметил, что сейчас Соледар находится в "полуохвате". ВСУ остаются в городе.

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