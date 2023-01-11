Швеция передаст Украине новейшее оружие Archer: эксперт пояснил, в чем его исключительность

Военный эксперт Олег Катков рассказал о том, в чем особенности САУ модели Archer, которые Швеция готовится передать Украине.

Эксперт пояснил, в чем исключительность САУ Archer/ коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Самоходные артиллерийские установки Archer, которые Швеция готовится передать в распоряжение ВСУ, являются одними из самых новых, самых революционных видов такого оружия в принципе. Об этом заявил военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире Апостроф TV, По его словам, данные установки абсолютно автоматизированы, а экипаж касается снарядов только когда их нужно заряжать.

"В состав экипажа САУ входит, если я не ошибаюсь, только три человека – командир, наводчик и водитель. Экипаж не имеет дело с боеприпасами, кроме закладывания их в автомат заряжания", – сказал Катков.

"То есть это космический корабль, если мы даже будем его сравнивать с американскими М-109 Paladin. Но есть свои нюансы, как и у любой новой автоматизированной техники. Они заключаются в том, что во время интенсивной эксплуатации могут вылезти определенные вещи, которые не закладывались конструкторами и не выявлены при умеренной эксплуатации мирного времени. То есть САУ точно не предназначена для того, чтобы заваливать противника сотнями снарядов", – подытожил эксперт.

Кто такой Олег Катков Военный эксперт, главный редактор военного портала Defense Express.

Военная помощь Запада Украине

5 января состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем. Вашингтон и Берлин собираются поддерживать Украину столько времени, сколько будет нужно. Американцы отправят Киеву БМП M2 Bradley, а немцы – Marder. Германия отправит Украине еще одну батарею Patriot.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украине дадут еще дополнительную батарею Patriot, а также мощную бронетехнику.

Украинский глава государства поблагодарил Германию, военная техника которой оказала ключевое значение в перехвате ракет РФ.

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