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Будет много воздушных тревог и три горячих точки: эксперт объяснил, что произойдет на фронте в январе

10 января 2023, 19:37
Эксперт убежден, что с 16 января в Украине увеличится количество воздушных тревог из-за российских учений в Беларуси.
Снайпер, ВСУ
На украинском фронте будет три горячих точки в январе / Коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

На украинском фронте в январе будет три самых горячих точки. К ним будет приковано пристальное внимание минимум на протяжении двух недель - месяца. Об этом заявил военный эксперт Сергей Грабский, сообщает ТСН.ua.

Он убежден, что этими точками станут населенные пункты в районе Бахмута, Кременной и на юге страны. С 16 января также может значительно увеличиться количество и интенсивность воздушных тревог.

Грабский акцентирует внимание на том, что до конца января под Кременной будет самая оживленная часть наступления ВСУ, так как там украинские военные имеют успехи.

"Вместе с тем будет продолжаться подготовка для проведения наступления на юге, потому что там противник, осознавая, что мы можем нанести серьезный удар, пытается сосредоточить дополнительные силы и средства, но они не успевают это сделать. Плюс – этот район (в первую очередь речь идет о левобережной Херсонщине) находится под постоянным огневым влиянием, наши войска наносят постоянные огневые удары по объектам противника в том районе", - сказал эксперт.

Также ВСУ работают над тем, чтобы в дальнейшем серьезно продвинуться в район Мелитополя для выхода на побережье Азовского моря. Однако выход к морю в январе не произойдет.

Он также добавил, что на севере российская авиация в Беларуси начнет большие учения, что увеличит количество воздушных тревог. Однако это не станет угрозой для наступления на Киев.

"Тех сил и средств, сконцентрированных врагом на этом направлении просто физически недостаточно для того, чтобы совершать какие-либо широкомасштабные агрессивные действия или даже частичные наступательные действия … Поэтому в ближайшие две недели – в ближайший месяц наше внимание будет в основном приковано к району Бахмута, к району Кременной, и внимательно наблюдаем за югом", — сказал он.

Риск нового вторжения в Украину со стороны Беларуси

Военный эксперт Олег Катков считает, что со стороны Беларуси наблюдается угроза повторного наступления на Украину. Эта угроза не исчезнет вплоть до окончания войны и победы Украины.

24 декабря в Институте изучения войны заявили, что Москва формирует условия для нового наиболее опасного курса действий - возобновления вторжения на север Украины, возможно, направленного против Киева. Эти действия могут быть российской информационной операцией или отражением планов диктатора Путина.

25 декабря советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия перебрасывает в Беларусь мобилизованных и военную технику. Украинская разведка все время следит за ситуацией. РФ хочет, чтобы Беларусь отвлекла на себя часть сил и средств Украины.

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