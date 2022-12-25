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РФ перебрасывает мобилизованных и технику: Подоляк о возможном вторжении со стороны Беларуси

25 декабря 2022, 11:21
РФ хочет, чтобы Беларусь отвлекла часть украинских военных и военной техники.
Российские военные, Михаил Подоляк
Подоляк о возможном вторжении со стороны Беларуси / Коллаж фото Офис президента Украины, Минобороны РФ

Россия перебрасывает в Беларусь мобилизованных и военную технику. Украинская разведка все время следит за ситуацией. Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала FREEДОМ.

РФ хочет, чтобы Беларусь отвлекла на себя часть сил и средств Украины.

"Да. Россия перекидывает туда мобилизованных. Часть этих мобилизованных идут на те или иные полигоны, инструкторы их обучают, а затем они возвращаются на Запорожское или Донецкое направление. Туда перебрасывают в основном элементы противоракетной и противовоздушной обороны. Это ракетные комплексы "Бук", "Тор", соответственно, ракетные комплексы С-300 и так далее", - сказал Подоляк.

По данным разведки, в Беларуси нет ударных группировок для наступления на Украину. Однако нельзя исключать, что Беларусь может быть задействована в сухопутной операции для растягивания украинского войска и для отвлечения внимания от Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

"Если господин Лукашенко в первые две-три недели для себя не принял решения участвовать в кампании, когда, собственно, и он был уверен в том, что Россия нас с вами поставит на колени, то сейчас участвовать в заведомо проигрышной кампании — это значит просто подписать сразу себе пожизненный срок. То есть сесть рядом на скамье подсудимых вместе с Путиным, Патрушевым, Ковальчуком и так далее. Я не думаю, что столь ловкий человек, каков Александр Григорьевич Лукашенко, не понимает этого", — сказал Подоляк.

К тому же армия Беларуси практически не отличается по своей силы от российских оккупантов.

"Для какого-то эффекта наступления, где есть леса, болота и так далее, нужно иметь очень большую группировку, насыщенную бронетехникой, боевыми машинами пехоты, артиллерией, авиацией и так далее. Всего этого нет, и все это может быть эффективно уничтожено нашими оборонными рубежами", - добавил советник ОП.

Угроза вторжения со стороны Беларуси

Как сообщалось, президент страны-агрессора Владимир Путин поехал в Минск на встречу с главой белорусского режима Александром Лукашенко. По словам руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Путин встретился с Лукашенко, чтобы заставить его выполнить "союзнические договоренности" и поддержать наступление на Украину.

По словам Подоляка, задача Путина - заставить Беларусь поддержать наступление на Украину в любом виде. "Это могут быть информационные кампании, тренировочные мероприятия или даже сухопутное вторжение, но сомневаюсь в возможности повторного наступления с территории Беларуси", - сказал он.

Ранее Марк Фейгин заявил, что глава Кремля Владимир Путин пытается заставить Беларусь принять участие в войне с Украиной. Зато сам белорусский диктатор Александр Лукашенко не желает этого и стремится "уклониться" от давления Москвы. Как отметил российский оппозиционер, самопровозглашенный президент Беларуси понимает, что в случае активизации его роли в войне с Украиной, территория РБ также станет объектом этой войны.

Он также считает, что на фоне внезапной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея у белорусского диктатора Александра Лукашенко мог возникнуть страх за свою жизнь. По его словам, Москва считает Лукашенко очень хитрым. Он маневрирует десятилетиями и надоел еще до войны, потому что получал деньги и постоянно что-то обещал.

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