'Сегодня-завтра': эксперт оценил угрозу вторжения со стороны Беларуси и рассказал, что мешает врагу

Эксперт заметил, что у российско-белорусской группировки есть проблемы, которые не позволяют им наступать с севера.

Эксперт оценил угрозу вторжения со стороны Беларуси / УНИАН

Оккупационные войска технически уже могут перейти в наступление на Украину с территории Беларуси, однако есть один нюанс. У захватчиков нет главного –слаженности и тщательно составленного плана. Об этом рассказал военный историк Роман Пономаренко в эфире "Радио НВ".

"Если брать техническую сторону дела, то они уже даже сегодня-завтра могут начать это наступление. У них условно есть военная группировка. Разные цифры называют: то ли 70 тысяч сосредоточили, то ли под 100 тысяч. У них есть военная техника, запасы боеприпасов там. Технически, на бумаге, у них уже сейчас есть люди и все составляющие для того, чтобы перейти в это наступление", - рассказал историк.

Однако, добавил эксперт, у российско-белорусской группировки есть проблемы, которые не позволяют им наступать с севера:

"Нет главного – нет слаженности. И нет тщательно спланированного плана. И возможности того, что когда они перейдут в наступление, все будет происходить по их плану", - отметил Пономаренко.

Историк также обратил внимание на то, что русские еще с советских времен привязаны к приказам, они не имеют инициативы. Это, по его мнению, не позволит выполнить планы Кремля.

"На бумаге у них все готово, но готово ли это все реально? Готовы ли все планы? Есть достаточная мотивация? Есть ли выучка? Есть ли слаживание подразделений? Если вы гоните толпу мобилизованных 50 тысяч человек, то это будет просто толпа. Это не будут воинские части, которые готовы выполнять боевые задачи", - добавил Пономаренко.

Угроза вторжения со стороны Беларуси

Как сообщалось, президент страны-агрессора Владимир Путин поехал в Минск на встречу с главой белорусского режима Александром Лукашенко. По словам руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Путин встретился с Лукашенко, чтобы заставить его выполнить "союзнические договоренности" и поддержать наступление на Украину.

По словам Подоляка, задача Путина - заставить Беларусь поддержать наступление на Украину в любом виде. "Это могут быть информационные кампании, тренировочные мероприятия или даже сухопутное вторжение, но сомневаюсь в возможности повторного наступления с территории Беларуси", - сказал он.

Ранее Марк Фейгин заявил, что глава Кремля Владимир Путин пытается заставить Беларусь принять участие в войне с Украиной. Зато сам белорусский диктатор Александр Лукашенко не желает этого и стремится "уклониться" от давления Москвы. Как отметил российский оппозиционер, самопровозглашенный президент Беларуси понимает, что в случае активизации его роли в войне с Украиной, территория РБ также станет объектом этой войны.

Он также считает, что на фоне внезапной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея у белорусского диктатора Александра Лукашенко мог возникнуть страх за свою жизнь. По его словам, Москва считает Лукашенко очень хитрым. Он маневрирует десятилетиями и надоел еще до войны, потому что получал деньги и постоянно что-то обещал.

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