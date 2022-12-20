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"Уровень угрозы растет": командующий Силами обороны рассказал о приготовлениях врагов в Беларуси

20 декабря 2022, 11:27
По словам командующего Силами обороны Украины Сергея Наева, угроза новой атаки русских оккупантов из Беларуси растет, однако украинские военные ее отслеживают.
Наев, калаш
Командующий Силами обороны рассказал о приготовлениях врагов в Беларуси/ https://ua.depositphotos.com и УНИАН

Русские оккупанты продолжают военные приготовления на территории Беларуси, однако ВСУ их отслеживают и принимают все нужные меры. Об этом сообщил командующий Силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, сейчас в воздушном пространстве Беларуси проходят тренировки российских самолетов наведения и перехватчиков носителей баллистических ракет воздушного базирования "Кинжал".

"Указанные тренировки проводятся с единственной целью — это уточнение целей на территории Украины, предназначенных для нанесения ракетных ударов. Но мы принимаем все меры для того, чтобы снизить этот уровень угрозы", — рассказал Наев.

Кроме того, говорит генерал, сейчас в Беларуси дислоцированы 2-я мотострелковая дивизия 10-й русской танковой армии, а также подразделения, которые вооружены ракетными комплексами "Искандер", предназначенные для применения по целям на территории Украины.

"Этого потенциала в настоящее время достаточно для создания угрозы Украине и проведения тактических действий. При этом мы внимательно следим за перебрасываемым из России вооружением и делаем соответствующий анализ. Уровень военной угрозы растет, но мы принимаем адекватные меры. Кроме этого, в ГШ ВСУ предусмотрено наращивание группировок в случае существенного роста сил с противоположной стороны", — подытожил Наев.

Повторная атака РФ на Украину из Беларуси

Напомним, командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал информацию о планируемом визите президента Российской Федерации Владимира Путина в Беларусь.

Он уверен, что российский диктатор едет на встречу с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко для более широкого привлечения белорусской армии в войне против Украины.

Ранее Марк Фейгин заявил, что глава Кремля Владимир Путин пытается заставить Беларусь принять участие в войне с Украиной. Зато сам белорусский диктатор Александр Лукашенко не желает этого и стремится "уклониться" от давления Москвы. Как отметил российский оппозиционер, самопровозглашенный президент Беларуси понимает, что в случае активизации его роли в войне с Украиной, территория РБ также станет объектом этой войны.

Он также считает, что на фоне внезапной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея у белорусского диктатора Александра Лукашенко мог возникнуть страх за свою жизнь. По его словам, Москва считает Лукашенко очень хитрым. Он маневрирует десятилетиями и надоел еще до войны, потому что получал деньги и постоянно что-то обещал.

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Сергей Наев новости Беларуси война России и Украины
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