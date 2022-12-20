В Беларуси РФ перебрасывает танки и оккупантов к границе с Украиной

Публикуют фото белорусско-украинской границы, забитой российской военной техникой.

РФ перебрасывает военную технику к границам Украины / Скриншот

Россия начала перебрасывать военную технику и мобилизованных российских оккупантов на юг Беларуси - к границе с Украиной.

Фиксируется перевозка танков, грузовиков и личного состава ВС России с белорусских полигонов в северной и центральной частях страны, где они дислоцировались, на юг, сообщает Telegram-канал Беларускі Гаюн.

При этом также публикуют фото белорусско-украинской границы, забитой российской военной техникой.

"Отметим, что количество техники, которое сейчас перебрасывают в приграничье, является небольшим и его точно недостаточно ни для каких наступательных действий", - уточняет издание.

Напомним, командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал информацию о планируемом визите президента Российской Федерации Владимира Путина в Беларусь.

Он уверен, что российский диктатор едет на встречу с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко для более широкого привлечения белорусской армии в войне против Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации о том, что РФ намерена втянуть Беларусь в войну с Украиной.

Он назвал "глупыми и безосновательными выдумками" публикации о том, что Путин едет в Минск принуждать Беларусь к участию в войне против Украины.

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