"Они выгребут": вторжение Беларуси закончится свержением режима Лукашенко - эксперт

Вооруженные силы Беларуси могут принять участие во второй волне вторжения РФ, не исключил Виталий Кулик.

Виталий Кулик / УНИАН

Говорить о наступлении России со стороны Беларуси пока преждевременно, заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Там нет достаточного объема военных формирований оккупантов, подчеркнул он в ходе интервью Главреду.

"Я вижу, как российские ресурсы и телеграм-каналы активно разгоняют информацию, которая косвенно должна была указывать на то, что вторжение произойдет вот-вот, что совпало во времени с визитом Зеленского в США. Поэтому можно сделать вывод, что это может быть ИПСО по созданию такого ожидания", - не исключил эксперт.

Вместе с тем он говорит, что "в один печальный для Украины и Беларуси день, когда Лукашенко сломается", вооруженные силы Беларуси могут принять участие во второй волне вторжения РФ.

"Соответственно, тогда они выгребут, поскольку иного способа, кроме как нанести ракетные удары по объектам военной инфраструктуры Беларуси у нас не будет. Соответственно, нас ничего не будет сдерживать и в вопросах военной помощи оппозиционным формированиям, которые спокойно могут перейти границу и участвовать в непосредственном освобождении Беларуси от оккупационного режима Лукашенко", - добавил Кулик.

Вероятность вступления Беларуси в войну

Напомним, командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал информацию о планируемом визите президента Российской Федерации Владимира Путина в Беларусь.

Он уверен, что российский диктатор едет на встречу с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко для более широкого привлечения белорусской армии в войне против Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации о том, что РФ намерена втянуть Беларусь в войну с Украиной.

Он назвал "глупыми и безосновательными выдумками" публикации о том, что Путин едет в Минск принуждать Беларусь к участию в войне против Украины.

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