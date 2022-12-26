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"Вероятность наступления существует": эксперт объяснил, когда исчезнет угроза со стороны Беларуси

26 декабря 2022, 03:00
Пока на территории Беларуси нет авиационной группировки, необходимой для поддержки наступления.
Белорусская боевая машина пехоты, белорусская БМП-2, Беларусь
Угроза наступления со стороны Беларуси существует / Коллаж фото Минобороны Беларуси, ua.depositphotos.com

Со стороны Беларуси наблюдается угроза повторного наступления на Украину. Эта угроза не исчезнет вплоть до окончания войны и победы Украины. Об этом заявил военный эксперт Олег Катков, сообщает 24 канал.

Однако он добавил, что рано придумывать точную дату, когда произойдет вероятное наступление со стороны Беларуси.

"Нельзя сказать, что нет вероятности того, что Россия с белорусскими войсками может напасть. Но говорить, что они пойдут 24, 25 или 26 - мне кажется, что здесь лучше прислушиваться к официальным источникам, а не к значительно менее проверенным источникам", - отметил Катков.

Эксперт также отметил, что в начале полномасштабного вторжения в феврале на территории Беларуси было размещено 77 вертолетов, штурмовиков и 15 истребителей. Сейчас такой авиационной группировки там нет.

"Важен тот аспект, что прием таких самолетов, чтобы они там могли базироваться, это отдельная задача для белорусских аэродромов. Надо подготовить прием такого количества машин", - сказал Катков.

Он акцентировал на том, что у украинских военных есть все средства, благодаря которым заранее будет заметно такую подготовку.

Угроза вторжения со стороны Беларуси

Как сообщалось, президент страны-агрессора Владимир Путин поехал в Минск на встречу с главой белорусского режима Александром Лукашенко. По словам руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Путин встретился с Лукашенко, чтобы заставить его выполнить "союзнические договоренности" и поддержать наступление на Украину.

По словам Подоляка, задача Путина - заставить Беларусь поддержать наступление на Украину в любом виде. "Это могут быть информационные кампании, тренировочные мероприятия или даже сухопутное вторжение, но сомневаюсь в возможности повторного наступления с территории Беларуси", - сказал он.

Ранее Марк Фейгин заявил, что глава Кремля Владимир Путин пытается заставить Беларусь принять участие в войне с Украиной. Зато сам белорусский диктатор Александр Лукашенко не желает этого и стремится "уклониться" от давления Москвы. Как отметил российский оппозиционер, самопровозглашенный президент Беларуси понимает, что в случае активизации его роли в войне с Украиной, территория РБ также станет объектом этой войны.

Он также считает, что на фоне внезапной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея у белорусского диктатора Александра Лукашенко мог возникнуть страх за свою жизнь. По его словам, Москва считает Лукашенко очень хитрым. Он маневрирует десятилетиями и надоел еще до войны, потому что получал деньги и постоянно что-то обещал.

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