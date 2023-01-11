Новое наступление на Украину: военный спрогнозировал, сколько времени нужно РФ для подготовки атаки

Сейчас для вторжения агрессора в Украину с севера не готова ни техника, ни личный состав.

Армия Беларуси сейчас не готова к наступлению / Фото t.me/modmilby

Армия Беларуси на данный момент не готова к наступательным действиям в ближайшие месяцы, причем даже в составе Объединенных сил с РФ. Однако многое будет зависеть от мобилизации. Такое мнение в интервью Главреду озвучил боец территориальной обороны, военный аналитик Андрей Коваленко.

По его словам, новая волна мобилизации в РФ скорее всего произойдет, потому что первая волна не принесла РФ ощутимого результата и нужно добирать людей.

"Если это произойдет, то курс молодого бойца длится минимум месяц, плюс еще потребуется время на то, чтобы накормить и одеть новобранцев, а также подготовить для них технику и логистику", - объяснил Коваленко.

Военный добавил, что сейчас для вторжения с севера, не только из Беларуси, но и из Курской и Брянской областей России, не готова ни техника, ни личный состав.

"К тому же, нужно понимать, что украинские силы обороны подготовлены к таким действиям врага, а потому ему нужно больше подготовленных кадров. По меньшей мере, 50 тысяч для того, чтобы иметь хоть какие-то перспективы. Кроме того, России не хватает авиации. Потому что если в феврале 2022 года российская авиация могла залетать на украинскую территорию частично без потерь, поскольку тогда не были развернуты системы ПВО. Однако сейчас у нас есть оружие, способное сбивать и вертолеты Ка-52, и самолеты", - сказал Коваленко.

"Учитывая это, россияне и тренируют белорусскую авиацию, потому что она им нужна для того, чтобы в случае наступательной операции русские не потеряли всю свою", - добавил он.

Риск нового вторжения в Украину со стороны Беларуси

Военный эксперт Олег Катков считает, что со стороны Беларуси наблюдается угроза повторного наступления на Украину. Эта угроза не исчезнет вплоть до окончания войны и победы Украины.

24 декабря в Институте изучения войны заявили, что Москва формирует условия для нового наиболее опасного курса действий - возобновления вторжения на север Украины, возможно, направленного против Киева. Эти действия могут быть российской информационной операцией или отражением планов диктатора Путина.

25 декабря советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия перебрасывает в Беларусь мобилизованных и военную технику. Украинская разведка все время следит за ситуацией. РФ хочет, чтобы Беларусь отвлекла на себя часть сил и средств Украины.

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