Мужчинам вход воспрещен: в Украине готовят запуск пассажирских вагонов с "женскими купе"

В Укрзализныце заявили о намерении помочь женщинам чувствовать себя комфортнее и безопаснее.

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В вагонах Укрзализныци хотят открыть "женские купе" / Facebook/Ukrzaliznytsia, Укрзализныця

Компания Укрзализныця рассматривает возможность запуска вагонов с женскими купе, сообщил заместитель директора по коммуникациям и обслуживанию клиентов Укрзализныци Александр Шевченко.

"Мы хорошо изучили мировой опыт (преимущественно азиатский) и понимаем, что женские купе - не панацея, а лишь временный усиливающий элемент в комплексе решений, которые будут искоренять проблемы", - написал Шевченко на своей странице в Facebook.

По его словам, проблема глубже и требует системного сексуального образования на национальном уровне, разграничения понятий мужества и агрессии в воспитательном процессе, а также реформ судебной системы.

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"Наша задача здесь и сейчас - помочь женщинам чувствовать себя комфортнее и безопаснее, пока будет строиться системная работа в этом направлении в государстве", - отметил Шевченко.

Кто сможет путешествовать в женских купе

Шевченко добавил, что женскими купе смогут воспользоваться женщины, мамы с детьми до 6 лет любого пола и женщины-трансгендеры. В то же время, он отметил, что это не окончательный перечень лиц, ведь диалог по этому вопросу еще открыт.

По его словам, стоимость проезда в женских купе будет такая же, как и в обычном купе.

"Билеты будут доступны в приложении Укрзализныци. Функция их покупки будет предусмотрена в одном из его следующих релизов, срок пока не детализируем", - отметил Шевченко.

Что известно о сроках реализации проекта

Он добавил, что пилотный проект будет тестироваться в течение нескольких месяцев, в результате чего УЗ примет решение о его масштабировании, опираясь на спрос и количество отзывов от клиентов.

В свою очередь, для реализации проекта УЗ нужно разработать IT-решение, внести изменения в нормативные акты и проконсультироваться с юристами, международными и украинскими общественными организациями, отметили в пресс-службе УЗ.

"Наряду с этим мы работаем над комплексным повышением безопасности поездок: все новые и модернизированные вагоны, а это уже около 15% вагонов в активном использовании, оснащены камерами видеонаблюдения и кнопками вызова проводника", - сообщает УЗ.

Отметим, что на сайте Кабинета министров ранее появилась петиция с просьбой создать отдельные вагоны для женщин. К настоящему времени собрано 22 734 подписи из 25 тыс. необходимых для ее рассмотрения.

Ранее, в 2010 году Укрзализныця вводила услугу женских купе, но она не пользовалась спросом.

Как сообщал Главред, в поезде Укрзализныци произошел скандал. Военного, который ехал в отпуск со службы Донецкой области домой, выгнали в тамбур, потому что "от него плохо пахнет". Защитник Украины был вынужден провести там семь часов.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця разоблачила двух проводников, которые требовали деньги с беженцев за места в эвакуационных поездах.

"Силами внутренней службы безопасности УЗ поймали двух проводников Равнистова К.Е. и Песчанского И.М. на получении с беженцев платы за проезд в размере 1500 грн с мужчины. Поезд 36 Одесса - Перемышль", - говорится в заявлении главы правления Укрзализныци Александра Камышина в Telegram.

Отмечается, что проводников-мародеров уже уволили, а материалы по ним передаются в правоохранительные органы.

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