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Укрзализныця поймала проводников-мародеров

8 марта 2022, 03:20

По словам главы правления УЗ, это первый подтвержденный и раскрытый случай.

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В Украине появились проводники-мародеры / Facebook.com/Ukrzaliznytsia

Укрзализныця разоблачила двух проводников, которые требовали деньги с беженцев за места в эвакуационных поездах.

"Силами внутренней службы безопасности УЗ поймали двух проводников Равнистова К.Е. и Песчанского И.М. на получении с беженцев платы за проезд в размере 1500 грн с мужчины. Поезд 36 Одесса - Перемышль", - говорится в заявлении главы правления Укрзализныци Александра Камышина в Telegram.

Отмечается, что проводников-мародеров уже уволили, а материалы по ним передаются в правоохранительные органы.

По словам Камышина, это первый подтвержденный и раскрытый случай.

"Я знаю железнодорожников - это единичные случаи, но они бросают тень на всех героев, которые вывозят людей из-под обстрелов", - добавил он.

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Кроме того, глава правления УЗ обратился к пассажирам, которые ради эвакуации готовы давать взятки проводникам, чтобы сесть в поезд без очереди.

"Мы увезем всех желающих. В конце каждого дня мы даем достаточно дополнительных рейсов, чтобы на ключевых эвакуационных вокзалах практически не оставалось пассажиров на ночь", - заявил он.

Напомним, на период действия военного положения военнослужащим срочной службы будут выплачивать дополнительное вознаграждение в 30 000 гривен ежемесячно.

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