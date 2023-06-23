"Война не блокбастер": в ОП предупредили о рисках из-за задержек поставок Запада

Наступательные операции ВСУ продолжаются на ряде направлений, напомнил Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк рассказал о подготовке контрнаступления ВСУ / УНИАН, 53 ОМБр имени Владимира Мономаха

Затягивание партнерами предоставления Украине дополнительных вооружений дает возможность российским оккупантам возводить новые оборонительные рубежи на захваченных территориях, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Реальная война – это не голливудский блокбастер. Контрнаступление – не новый сезон сериала на Netflix. Не следует ожидать экшена и запасаться попкорном", — написал он в своем Twitter.

Советник главы ОП напомнил о том, что наступательные операции Вооруженных сил Украины продолжаются на ряде направлений, при этом происходят формирующие операции по подготовке поля боя.

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"Время всегда имеет большое значение, особенно на войне. Время, затраченное на убеждение партнеров предоставить необходимое оружие, превращается в конкретные построенные за этот период русские фортификационные сооружения, глубоко врытую линию обороны, систему минных полей. Слом российского фронта сегодня нуждается в разумном и взвешенном подходе. Жизнь солдата – важнейшая ценность для Украины. Военное командование опирается не на трибунных болельщиков, а на военную науку и разум", — добавил Подоляк.

Пост Михаила Подоляка / @Podolyak_M

Военная помощь Украине:

Напомним, лидеры стран G7 намерены и дальше продолжать поддерживать Украину в экономической сфере и сфере безопасности.

"Мы отмечаем важность работы контактной группы по Украине в вопросе координирования военной помощи и помощи в сфере обороны", — говорится в заявлении, опубликованном в пятницу.

Отмечается, что лидеры "намерены продолжить оказывать помощь Украине в сфере безопасности, пока она защищает свою территорию".

Ранее Министерство обороны США объявило о выделение нового пакета помощи Украине на 1,2 млрд долларов. Как сообщила пресс-служба Пентагона, новый пакет направлен на укрепление ПВО и обеспечение потребностей Украины в артиллерийских боеприпасах.

Также ранее сообщалось, что Великобритания поставила Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow накануне контрнаступления ВСУ против российских оккупантов. Об этом сообщило CNN со ссылкой на нескольких высокопоставленных западных чиновников.

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