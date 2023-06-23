УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Война не блокбастер": в ОП предупредили о рисках из-за задержек поставок Запада

Алексей Тесля
23 июня 2023, 14:39 обновлено 23 июня, 14:50
57
Наступательные операции ВСУ продолжаются на ряде направлений, напомнил Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк, украинские военные
Михаил Подоляк рассказал о подготовке контрнаступления ВСУ / УНИАН, 53 ОМБр имени Владимира Мономаха

Затягивание партнерами предоставления Украине дополнительных вооружений дает возможность российским оккупантам возводить новые оборонительные рубежи на захваченных территориях, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Реальная война – это не голливудский блокбастер. Контрнаступление – не новый сезон сериала на Netflix. Не следует ожидать экшена и запасаться попкорном", — написал он в своем Twitter.

Советник главы ОП напомнил о том, что наступательные операции Вооруженных сил Украины продолжаются на ряде направлений, при этом происходят формирующие операции по подготовке поля боя.

видео дня

"Время всегда имеет большое значение, особенно на войне. Время, затраченное на убеждение партнеров предоставить необходимое оружие, превращается в конкретные построенные за этот период русские фортификационные сооружения, глубоко врытую линию обороны, систему минных полей. Слом российского фронта сегодня нуждается в разумном и взвешенном подходе. Жизнь солдата – важнейшая ценность для Украины. Военное командование опирается не на трибунных болельщиков, а на военную науку и разум", — добавил Подоляк.

Screenshot
Пост Михаила Подоляка / @Podolyak_M

Военная помощь Украине:

Напомним, лидеры стран G7 намерены и дальше продолжать поддерживать Украину в экономической сфере и сфере безопасности.

"Мы отмечаем важность работы контактной группы по Украине в вопросе координирования военной помощи и помощи в сфере обороны", — говорится в заявлении, опубликованном в пятницу.

Отмечается, что лидеры "намерены продолжить оказывать помощь Украине в сфере безопасности, пока она защищает свою территорию".

Ранее Министерство обороны США объявило о выделение нового пакета помощи Украине на 1,2 млрд долларов. Как сообщила пресс-служба Пентагона, новый пакет направлен на укрепление ПВО и обеспечение потребностей Украины в артиллерийских боеприпасах.

Также ранее сообщалось, что Великобритания поставила Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow накануне контрнаступления ВСУ против российских оккупантов. Об этом сообщило CNN со ссылкой на нескольких высокопоставленных западных чиновников.

Больше новостей:

Михаил Подоляк война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

"Война не блокбастер": в ОП предупредили о рисках из-за задержек поставок Запада

"Война не блокбастер": в ОП предупредили о рисках из-за задержек поставок Запада

14:39 Украина
Русские агрессоры ударили по херсонским коммунальщикам, погибли 2 людей - ОВА

Русские агрессоры ударили по херсонским коммунальщикам, погибли 2 людей - ОВА

13:24 Украина
После Чонгара россияне быстрее начнут бежать с юга, но не из Крыма - Черник

После Чонгара россияне быстрее начнут бежать с юга, но не из Крыма - Черник

12:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

14:39

"Война не блокбастер": в ОП предупредили о рисках из-за задержек поставок Запада

14:10

Украинцы могут платить за свет вдвое меньше: назвали простой способ

13:28

Удары ракетами по кораблям и самолетам РФ: эксперт о сценарии блокады Крыма

13:24

Русские агрессоры ударили по херсонским коммунальщикам, погибли 2 людей - ОВА

13:15

Осталось 30 дней: жена Тимура Мирошниченко поделилась радостной новостью по поводу приемного сына

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:12

Ирина Билык показала редкое фото своего младшего сына

13:07

Денег станет больше и дела пойдут вверх: три знака, которым повезет в июле

12:45

Как выглядеть стильно мужчине этим летом: Никита Добрынин и его модные луки

12:25

Пригожин пошел против Кремля и разразился откровениями о войне: что он заявилВидео

Реклама
12:24

Покрасовался дед: Шварценеггер долго гнал велосипед вместе с молодой любимой

12:14

Когда стрижка приведет к бедности: лунный календарь стрижек на июль 2023

12:09

"Мирный план" Китая подыгрывает РФ: эксперт объяснил, в чем опасностьВидео

12:00

После Чонгара россияне быстрее начнут бежать с юга, но не из Крыма - ЧерникЭксклюзив

11:56

Favbet Foundation передал ВСУ на фронт очередной внедорожник Mazda

11:52

Дипломат пояснил, велики ли шансы, что Китай будет давать РФ летальное оружие

11:35

Винтажная головоломка: нужно разгадать тайну розы за 20 секунд

10:48

В ГУР спрогнозировали сроки новых ракетных ударов РФ и назвали вероятные цели

10:48

Каминская рассказала, на какие деньги живет за границей

10:36

Как понять, что пора убирать лук с грядки: хитрость опытных дачников

10:15

Традиционный автопрокат и каршеринг: главная специфика услуг новости компании

Реклама
09:54

ВСУ проломили оборону РФ и заняли новые рубежи на южном фронте

09:51

У Буданова дали прогноз по боям на ближайшие два-три месяцаВидео

09:33

У обломков Титаника на дне океана погиб миллиардер и еще 4 члена экипажа батискафа

09:14

Дантес оценил слухи о свадьбе Дорофеевой и Кацурина

09:06

У Кремля все плохо, но Путину боятся об этом докладыватьмнение

09:01

ФРУ просит НКРЭКУ и Кабмин снизить планируемый рост цен на э/э на рынке во избежание сокращения производства

09:00

Затишье перед новой войной: Китай готовится возвращать Тайвань в 2027 году - ХараЭксклюзив

08:51

Оккупанты взлетели на воздух: в Мариуполе ликвидировали четверых офицеров РФВидео

08:50

Сколько денег можно получить на пенсии со средней зарплатой: озвучена сумма

08:40

"Путин сразу впадает в истерику": Сотник рассказал, что на самом деле происходит в РФВидео

08:30

Мэр Бучи: Развитие местного самоуправления – безальтернативный путь Украины в ЕС и НАТО

07:45

ВСУ идут вперед на нескольких направлениях и занимают новые рубежи — ISW

07:27

Четверо детей не дождались папу: в тяжелых боях погиб морпех из Чернигова

07:05

Невероятно сложная загадка: лишь единицы найдут мяч среди панд за 5 секунд

07:00

День рождения Френсис Макдорманд: 5 лучших фильмов харизматичной именинницыВидео

06:42

Во время тревоги ночью в Хмельницком прозвучали взрывы: что известно

06:30

Почему неправильно говорить "гарно виглядаєш": языковед указал на распространенную ошибкуВидео

06:25

Как красиво одеться женщине в 60 лет: 5 фокусов, которые творят с образом чудеса

06:20

В России "простой народ" может позвать кровавого Женьку на царствомнение

04:05

Сотник рассказал, является ли Пригожин самостоятельной фигурой в КремлеВидео

Реклама
04:00

Какой сегодня праздник 23 июня: кого нужно поздравить в этот день

03:45

Загадка с аномалией: нужно найти ошибку за 36 секунд

03:03

Что можно сделать из старого тюля: 5 невероятных идей

02:30

Потеря потерь: Вере Брежневой запретили въезд в РФ

02:00

"Диктаторы смертны": в РФ начнется переворот после освобождения Крыма - СотникВидео

01:30

"Россияне готовы действовать": эксперт раскрыл, способен ли Кремль взорвать ЗАЭСВидео

00:06

"Из РФ может поступить приказ на зло": ЗАЭС нужно деоккупировать - Зеленский

22 июня, четверг
23:22

"Ежедневно приближал победу": оккупанты убили украинского кикбоксера

23:08

Мужчина удивил всех: вот для чего нужна дополнительная дырка в верхней части кроссовокВидео

22:52

Лайма Вайкуле прямо рассказала о позиции Пугачевой насчет войны РФ против Украины

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Женские стрижкиКрасивый маникюрОкрашивание волосМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять