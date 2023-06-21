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Свитан спрогнозировал, устроят ли оккупанты аварию на Запорожской АЭС

Дмитрий Видоменко
21 июня 2023, 12:04 обновлено 21 июня, 12:04
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Как говорит военный эксперт Роман Свитан, авария на ЗАЭС гораздо сильнее ударит по самим русским оккупантам, нежели по ВСУ.
ЗАЭС,Свитан
Эксперт Роман Свитан оценил шансы того, что россияне устроят аварию на ЗАЭС / коллаж Главред, фото УНИАН

Авария, которую русские оккупанты могут устроить на Запорожской АЭС, маловероятна, но отнюдь не невозможна.

Об этом в интервью Главреду сказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Нет, это абсолютно разные сценарии. Дело в том, что и подрыв Каховской ГЭС, и "Крымского Титана" могут быть вызваны военной целесообразностью. То есть в этих случаях в принятии решения о подрыве присутствует военная составляющая. А по ЗАЭС ни военной целесообразности, ни военной необходимости нет, поскольку она расположена далеко за линией фронта. То есть направление наступательных действий находится очень далеко, и подрыв ЗАЭС не повлияет на движение украинских войск", ‒ сказал он.

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Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Как говорит Свитан, авария на ЗАЭС гораздо сильнее ударит по самим русским оккупантам.

"Более того, подрыв ЗАЭС больше повлияет на российские войска, поскольку им придется сразу уходить вглубь Крыма. Но вопрос также и в том, куда пойдет облако, ведь те струйные течения, которые начинаются выше 5000 метров, могут забросить это облако также на Москву, Урал, поскольку скорость течений достигает 100 километров в час. И то, до какой степени такое облако будет наполнено радиационными элементами и как оно себя поведет, довольно сложно спрогнозировать. Потому я пока не вижу не то, что целесообразности и необходимости, но и того, как Путин будет объяснять россиянам подрыв и заражение уже российской территории. Исходя из этого, Путин вряд ли пойдет на подрыв ЗАЭС, потому что здесь он не получит никаких преимуществ, не задержит наше продвижение в сторону Крыма, а, наоборот, его ускорит", ‒ сказал он.

Как говорит Свитан, никак нельзя исключать тот факт, что кто-то "из оккупантов перепутает кнопки и может что-то подорвать".

"Кроме того, есть экономическая, политическая и дипломатическая составляющая такого шага, поскольку после этого всю Россию (а не только Путина) сразу вычеркнут из списка рукопожатных, и Росатом первым пострадает от санкционного давления. Однако и полностью исключать этого тоже нельзя, поскольку тут нужно оставлять процент "на дурака", потому что все еще может найтись тот, кто перепутает кнопки и может что-то подорвать", ‒ подытожил он.

Оккупационные войска России захватили Запорожскую АЭС

Крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция находится под оккупационным контролем войск агрессора России. Захватчики взяли ее 4 марта после боев с силами обороны Украины в Энергодаре. Россияне своими обстрелами повредили здания станции и взяли в плен ее сотрудников.

Оккупанты РФ оборудовали на ЗАЭС свои огневые позиции и обстреливают оттуда города Украины. В Энергоатоме сообщали, что в машинном зале первого энергоблока станции размещено не менее 14 единиц тяжелой военной техники захватчиков. Там же россияне складируют боекомплект, оружие и взрывчатку.

Осенью прошлого года появилась информация, согласно которой российские войска могут убраться с территории Запорожской АЭС. Однако в Кремле заявили, что будут и дальше незаконно удерживать украинский атомный объект.

Война России и Украины:

Запорожская АЭС война России и Украины Роман Свитан
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