"Быть не может": у Путина не верят, что оккупанты РФ способны убраться с Запорожской АЭС

Нет признаков ухода войск РФ с Запорожской АЭС - Песков / Коллаж Reuters, Википедия

Рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что, дескать, "не надо искать признаков" отвода оккупационных войск России с Запорожской атомной электростанции, которую они захватили в Энергодаре. Мол, ни что на это не указывает.

Как сообщает РБК, кремлевский представитель считает, что каких-либо признаков, указывающих на выход российской армии с захваченной ЗАЭС, нет.

"Не нужно искать каких-то признаков (отвода войск РФ с ЗАЕС) там, где их нет и быть не может", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Оккупанты РФ на Запорожской АЭС

Самая крупная атомная электростанция в Европе – Запорожская АЭС – находится под оккупационным контролем войск РФ с 4 марта, после боев в Энергодаре. Россияне своими обстрелами повредили здания станции и взяли в плен ее работников.

Оккупанты на ЗАЭС оборудовали огневые позиции и ведут обстрелы украинских городов. В Энергоатоме говорили, что в машинном зале первого энергоблока станции размещено не менее 14 единиц тяжелой российской военной техники вместе с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Президент НАЭК Энергоатом Петр Котин 27 ноября сделал заявление о том, что заметны признаки подготовки оккупантов РФ к выходу с территории ЗАЭС.

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