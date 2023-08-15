Что нельзя делать 17 августа, чтобы серьезно не заболеть: приметы дня

Что можно делать 17 августа. Приметы и запреты, которые привлекут удачу и уберегут деньги от потери.

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Что нельзя делать 17 августа / фото: pexels

17 августа церковь почитает память мученицы Евдокии. Считается, что она жила в IV веке в Риме. Преподобная проповедовала христианскую веру всем нехристианам. В то время персидский царь Сапором устроил гонения и Евдокия была обезглавлена.

В народе этот день также называют днем Авдотьи Малиновки, Огуречницы и Сеногнойки.

Что можно делать 17 августа

В этот день нужно собирать овощи, фрукты и ягоды. Считается, что собранные в это время огурцы самые вкусные.

17 августа нужно убрать сено в помещение. Предки верили, что в этот праздник начинается период дождей.

Вечером девушкам стоит пойти в лес. Там нужно собрать зверобой. Предки верили, что эти травы лечебные и их нужно разложить по уголкам дома, чтобы сохранить здоровье, привлечь в семью благо и уберечь от недоброжелателей.

Что нельзя делать 17 августа

1. Нельзя 17 августа ходить в поле. Особенно это касается женщин. Им запрещено в этот день косить сено.

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2. Нельзя 17 августа ходить на свидания. Это касается незамужних девушек, так как есть вероятность обмана.

3. Нельзя 17 августа давать деньги в долг. Считается, что их можно лишиться вовсе.

4. Нельзя 17 августа играть в водоемах и выливать чистую воду на землю. Предки верили, что это может разгневать Водяного.

5. Нельзя 17 августа перечить людям зрелого возраста. Если нарушить это правила, то в старости у такого человека могут появиться страшные недуги.

Приметы 17 августа

Если в этот день домашний скот нюхает траву, то будет дождь.

Если утром туман, то будет богатый урожай грибов.

Если козы и овцы отвернулись от ветра, то будет непогода.

Если пошел сильный дождь, то он затянется на всю неделю.

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