Зачем 16 августа бросать нож на перекресток: старые приметы и важные запреты

Что нельзя делать 16 августа. Приметы и запреты, которые привлекут удачу и сохранят деньги.

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Что нельзя делать 16 августа / фото: pexels

16 августа церковь почитает память святого Новгородского чудотворца преподобного Антония Римлянина. В народном календаре - день Антона Вихровея. Он жил в ХІ-ХІІ веке.

Предки верили, что в этот день дующие ветра превращаются в вихри. Именно по этому праздник называют Вихровеем.

Что можно делать 16 августа

В вихрь на перекрестках нужно бросить нож. Предки считали, что это спасет от нечистой силы и даст ответы на волнующие вопросы.

В этот день нужно собирать малину и орехи. Из них можно приготовить различные заготовки на зиму - например, варенье. Предки в этот день лечили малиной нервы.

16 августа нужно трудиться в поле, огороде или саду. Тогда вас будет ждать богатый урожай.

В этот день нужно взять с собой на улицу предметы из дома. Предки верили, что если предметы обдует ветер, то в семье будет благополучие и избавит человека от болезней.

Что нельзя делать 16 августа

1. Нельзя 16 августа убираться в доме. В этот день предки никогда не убирали мусор, не вытирали пыль и не мыли пол. Считается, что это может оставить человека без материального благополучия и достатка.

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2. Нельзя 16 августа лениться. Если заняться делом, то к вам придет успех, а также деньги. Если в этот день лениться, то можно остаться без денег.

3. Нельзя 16 августа есть мясо, рыбу, молоко или яйца. Такой запрет существует из-за Успенского поста. Также из-за него нельзя развлекаться, праздновать или венчаться.

4. Нельзя 16 августа конфликтовать. Если поссориться с родственниками, то могут быть огромные негативные последствия.

5. Нельзя 16 августа делиться сном, приснившимся в эту ночь. Есть вероятность, что счастливые события тогда не сбудутся.

Приметы 16 августа

Если в этот день идет дождь, то он затянется надолго.

Если домашняя птица начала менять перья, то холода придут рано.

Если ветер будет теплым и тихим, то зима будет мягкой.

Если лошадь в этот день принюхивается к воздуху, лягушки выпрыгивают на берег, то будет сильный дождь.

Если туман стелется низко, то погода будет теплой.

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