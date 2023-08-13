Что нельзя делать 15 августа, чтобы не потерять кучу денег: приметы дня

Что можно делать 15 августа. Старые приметы и важные запреты, которые спасут от болезней.

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Что нельзя делать 15 августа / фото: pexels

15 августа церковь почитает память Стефана Первомученика. Он был одним из семи помощников учеников Иисуса Христа. Он проповедовал христианство среди людей иных религий. За это его казнили. Святой Стефан первым принял мученическую смерть за свою веру.

В этот период предки начинали пору сенокоса. Молодые девушки шли в поле и собирали различные травы.

Что можно делать 15 августа

В этот день нужно плести венок из собранных трав. Этот венок вешали в красный угол под иконы. Предки верили, что он обладает целебными свойствами и оберегает домочадцев от различных болезней. Если кто-то простудится, то из нескольких веточек венка можно заварить чай.

15 августа нужно бросить серебряную монету в реку. К реке нужно прийти с лошадью. Предки верили, что вода отдаст свою силу и вылечит животных.

Что нельзя делать 15 августа

1. Нельзя 15 августа обижать животных. Предки верили, что в этот день по-особенному нужно ухаживать за ними.

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2. Нельзя 15 августа ссориться и ругаться. Это может притянуть неприятности в семью.

3. Нельзя 15 августа брать или давать деньги в долг. Из-за этого могут появиться серьезные и затяжные финансовые проблемы.

Приметы 15 августа

Если в этот день пойдет дождь, то урожай картофеля будет хорошим.

Если в эти сутки новолуние, то будут дожди. Если Луна растущая, то будет засуха.

Если пауки сплели маленькую и тонкую паутину, то будут продолжительные дожди.

Если родиться в этот день, то человек будет одарен благородством, щедростью и честностью.

Если вечером не слышно лягушек, то утром будут заморозки.

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