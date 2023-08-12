Что сделать 14 августа, чтобы появился дополнительный доход: приметы и запреты

Что нельзя делать 14 августа. Старые приметы и запреты, которые сохранят здоровье и излечат от болезней.

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Что нельзя делать 14 августа / фото: pexels

14 августа церковь отмечает самый первый Спас из трех летних - Медовый Спас. Предки верили, что в этот день мед обладает лечебными свойствами и поможет справиться с любым недугом.

В этот день предки делились медом с нищими, а также освящали мед, воду и целебные травы. В народе верили, что пчелы растащат мед из ульев, если не собрать его до этого дня. Медовый спас считается началом Успенского поста.

Что можно делать 14 августа

В этот день нужно идти в церковь, чтобы освятить мед и другие дары урожая. Освященные дары подарят здоровье и излечат от недугов, верят в народе.

14 августа всей семьей необходимо пойти к озеру или реке. Считается, что это очистит всех от мирских проблем.

Нужно обязательно поставить на стол мед. Не зря этот праздник называется Медовым Спасом. За столом важно собрать всю семью и накормить вкусными блинами с медом.

В этот день нужно угостить медовыми сотами ребенка. Считается, что после этого появится дополнительный заработок.

Что нельзя делать 14 августа

1. Нельзя 14 августа проводить шумные мероприятия. Этот праздник лучше провести в уединении с семьей.

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2. Нельзя 14 августа убираться в доме. Лучше это сделать в другой день. В выходные важно насладиться домашним уютом и не напрягать себя.

3. Нельзя 14 августа злоупотреблять вредными привычками. Считается, что это может навлечь на вас неудачи.

Приметы 14 августа

Если в этот день идет дождь, то урожай будет хорошим.

Если в этот день птицы улетают в теплые края, то зима будет морозной.

Если садовые розы начинают осыпаться, то осень будет дождливой.

Если в этот день сильный ветер, то зима будет ранней.

Если в ночь на 14 августа приснился сон, то он может быть вещим. Лучше никому его не рассказывать. Если снится свадьба одиноким девушкам, то это к приятным событиям.

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