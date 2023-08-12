Что сделать 14 августа, чтобы появился дополнительный доход: приметы и запреты

14 августа церковь отмечает самый первый Спас из трех летних - Медовый Спас. Предки верили, что в этот день мед обладает лечебными свойствами и поможет справиться с любым недугом.
В этот день предки делились медом с нищими, а также освящали мед, воду и целебные травы. В народе верили, что пчелы растащат мед из ульев, если не собрать его до этого дня. Медовый спас считается началом Успенского поста.
Что можно делать 14 августа
- В этот день нужно идти в церковь, чтобы освятить мед и другие дары урожая. Освященные дары подарят здоровье и излечат от недугов, верят в народе.
- 14 августа всей семьей необходимо пойти к озеру или реке. Считается, что это очистит всех от мирских проблем.
- Нужно обязательно поставить на стол мед. Не зря этот праздник называется Медовым Спасом. За столом важно собрать всю семью и накормить вкусными блинами с медом.
- В этот день нужно угостить медовыми сотами ребенка. Считается, что после этого появится дополнительный заработок.
Что нельзя делать 14 августа
1. Нельзя 14 августа проводить шумные мероприятия. Этот праздник лучше провести в уединении с семьей.
2. Нельзя 14 августа убираться в доме. Лучше это сделать в другой день. В выходные важно насладиться домашним уютом и не напрягать себя.
3. Нельзя 14 августа злоупотреблять вредными привычками. Считается, что это может навлечь на вас неудачи.
Приметы 14 августа
- Если в этот день идет дождь, то урожай будет хорошим.
- Если в этот день птицы улетают в теплые края, то зима будет морозной.
- Если садовые розы начинают осыпаться, то осень будет дождливой.
- Если в этот день сильный ветер, то зима будет ранней.
- Если в ночь на 14 августа приснился сон, то он может быть вещим. Лучше никому его не рассказывать. Если снится свадьба одиноким девушкам, то это к приятным событиям.
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