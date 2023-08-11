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Что сделать 13 августа, чтобы день был удачным и счастливым: приметы и запреты

Ангелина Подвысоцкая
11 августа 2023, 15:57 обновлено 11 августа, 15:57
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Что нельзя делать 13 августа. Важные приметы и строгие запреты, чтобы не навлечь беду.
погода, приметы
Что нельзя делать 13 августа / фото: pexels

13 августа церковь почитает память святого Евдокима Каппадокиянина. В народном календаре - Евдокимов день. Он является последним перед Успенским постом.

Евдоким всю жизнь помогал нуждающимся и служил Господу. Он дал обед безбрачия и избегал любого общения с женщинами. Единственным собеседником противоположного пола была его мать. В свое время император назначил Евдокима правителем Харсианской области.

Что можно делать 13 августа

  • В этот день нужно съесть сырую репу. Это может привлечь удачу в дом.
  • 13 августа можно начинать собирать урожай. Предки в этот день делали заготовки на зиму: варенье из ягод, квас.
  • Это лучший день для новых свершений. Считается, что 13 августа можно начинать новые дела и строить планы на будущее, ведь все придуманное обязательно принесет счастье.

Что нельзя делать 13 августа

1. Нельзя 13 августа пить алкоголь. Важно очистить организм от него перед началом Успенского поста.

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2. Нельзя 13 августа отказывать в помощи бездомным и нищим. Отказ в помощи может навлечь проблемы со здоровьем.

3. Нельзя 13 августа рассказывать о плохих снах. Если рассказать о них, то они могут стать реальностью.

4. Нельзя 13 августа ехать в путешествие. Если сделать это, то с вами могут случиться неприятности.

Приметы 13 августа

  • Если в этот день сильный ветер, то зима будет снежной.
  • Если над лесом поднялся туман, то урожай грибов будет хорошим.
  • Если по ветру летает паутина, то день будет теплым.
  • Если в поле много пчел, то день будет знойный.
  • Если муравьи заделывают вход в муравейник, то будет дождь с грозой.

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