Что нельзя делать 12 августа, чтобы не потерять деньги: приметы дня

Что нельзя делать 12 августа. Народные приметы и запреты помогут привлечь удачу.

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Что нельзя делать 12 августа / фото: pexels

12 августа церковь почитает память святого мученика Иоанна Воина. В народном календаре - день Силы. Предки верили, что святой защищал несправедливо осужденных и обиженных.

Иоанн состоял на службе у римского императора Юлиана Отступника и должен был участвовать в гонениях на верующих, однако вскоре раскаялся и стал тайно помогать христианам, предупреждая их о готовящихся облавах. Император узнал об этом, хотел казнить его, но не успел. Иоанн прожил до глубокой старости, помогая верующим.

Что можно делать 12 августа

В этот день нужно выйти рано утром в поле. Предки считали, что через босые ноги утренней росой впитается энергия земли.

12 августа нужно молиться. Считается, что в этот день нужно просить о помощи близким людям.

Этот день нужно провести с семьей и родными. Предки верили, что это будет лишь на благо.

Что нельзя делать 12 августа

1. Нельзя 12 августа убирать в доме. Предки верили, что это может навлечь беду в дом.

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2. Нельзя 12 августа шить. Считается, что из-за этого вы можете лишиться денег и обеднеть.

3. Нельзя 12 августа заниматься физическим трудом. Особенно это касается работы в огороде. Предки считали, что так можно лишиться здоровья.

Приметы 12 августа

Если в этот день идет дождь, то осень будет мокрой.

Если в этот день гроза, то осень будет долгой.

Если в этот день летает паутина, то осень будет жаркой.

Если в этот день хороший урожай рябины, то зима будет морозной.

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