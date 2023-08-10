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Что нельзя делать 12 августа, чтобы не потерять деньги: приметы дня

Ангелина Подвысоцкая
10 августа 2023, 17:31 обновлено 10 августа, 17:31
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Что нельзя делать 12 августа. Народные приметы и запреты помогут привлечь удачу.
погода, приметы
Что нельзя делать 12 августа / фото: pexels

12 августа церковь почитает память святого мученика Иоанна Воина. В народном календаре - день Силы. Предки верили, что святой защищал несправедливо осужденных и обиженных.

Иоанн состоял на службе у римского императора Юлиана Отступника и должен был участвовать в гонениях на верующих, однако вскоре раскаялся и стал тайно помогать христианам, предупреждая их о готовящихся облавах. Император узнал об этом, хотел казнить его, но не успел. Иоанн прожил до глубокой старости, помогая верующим.

Что можно делать 12 августа

  • В этот день нужно выйти рано утром в поле. Предки считали, что через босые ноги утренней росой впитается энергия земли.
  • 12 августа нужно молиться. Считается, что в этот день нужно просить о помощи близким людям.
  • Этот день нужно провести с семьей и родными. Предки верили, что это будет лишь на благо.

Что нельзя делать 12 августа

1. Нельзя 12 августа убирать в доме. Предки верили, что это может навлечь беду в дом.

видео дня

2. Нельзя 12 августа шить. Считается, что из-за этого вы можете лишиться денег и обеднеть.

3. Нельзя 12 августа заниматься физическим трудом. Особенно это касается работы в огороде. Предки считали, что так можно лишиться здоровья.

Приметы 12 августа

  • Если в этот день идет дождь, то осень будет мокрой.
  • Если в этот день гроза, то осень будет долгой.
  • Если в этот день летает паутина, то осень будет жаркой.
  • Если в этот день хороший урожай рябины, то зима будет морозной.

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