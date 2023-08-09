Что сделать 11 августа, чтобы здоровья стало крепким: приметы и запреты

Что нельзя делать 11 августа. Народные приметы и запреты, которые защитят от неудач.

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Что нельзя делать 11 августа / фото: pexels

11 августа церковь почитает память Николая Чудотворца. В народном календаре - Рождество Николая Чудотворца или Калинник. Николай Угодник с детства горячо верил в Бога и всегда помогал просящим.

Рождество святителя является одним из саміх важных праздников в Православии. Святой покровительствует всем путешественникам, морякам, сиротам и заключенным.

Что можно делать 11 августа

В этот день нужно сходить в церковь и помолиться. Также приветствуется любая благотворительность.

11 августа можно умываться калиновым соком. Предки считали, что это продлит молодость и подарит красоту. Это также насытит организм здоровьем.

На сон, приснившийся в эту ночь, стоит обратить внимание. Он расскажет о физическом состоянии человека.

Что нельзя делать 11 августа

1. Нельзя 11 августа проявлять грубость к калине. Считается, что из-за этого можно потерять счастье и здоровье.

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2. Нельзя 11 августа подходить к калине с дурными мыслями. Они могут притянуть черную полосу.

3. Нельзя 11 августа решить финансовые дела. Самым худшим временем считается часть дня до обеда.

4. Нельзя 11 августа обижаться по пустякам. Это может спровоцировать разлад в любовных делах.

5. Нельзя 11 августа жадничать и скупиться. Этот человек может сам оказаться на месте нуждающегося.

Приметы 11 августа

Если утро застлал туман, то будет урожай ячменя.

Если с утра мороз, то хлеб не уродится.

Если утро и день теплые, то начало осени будет таким же.

Если ворона сидит клювом к ветру и каркает, то будет ненастья.

Если собрали много орехов и ягод, то зима будет суровой.

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