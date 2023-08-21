БПЛА рухнул на аэродром в Калужской области: поврежден один самолет

Это не первая атака беспилотников на российские аэродромы в течение последних нескольких дней.

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Подбитый самолет якобы не эксплуатировался / armyinform.com.ua, УНИАН

На территории российского военного аэродрома в Калужской области 21 августа рухнул неизвестный дрон-камикадзе.

Как пишет российское издание Baza, беспилотник якобы пытался атаковать военный объект оккупантов. Был ли он подавлен ПВО россиян или сам упал - не уточняется.

По предварительным данными СМИ, в результате падения БПЛА повреждение получил один самолет (он якобы не использовался). Пострадавших и других разрушений инфраструктуры, утверждают пропагандисты, нет.

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Также СМИ не пишут, какая именно авиабаза была атакована. Известно, что на территории Калужской области действует аэродром "Шайковка". Именно оттуда взлетает российская стратегическая авиация ТУ-22М3 для нанесения ударов по Украине.

В октябре 2022 года "Шайковка" был атакован неизвестными БПЛА. Ранее в Шайковке также базировались Миг-29 и транспортная авиация.

Взрывы на аэродромах РФ - последние новости

Последняя БПЛА-атака на российские аэродромы была осуществлена всего пару дней назад. 19 августа взрывы раздались на территории авиабазы "Сольцы" в Новгородской области.

Подтверждено полное уничтожение как минимум одного бомбардировщика Ту-22М3, который был заправлен и уже готов ко взлету для ударов по Украине. Другие самолеты перебазировали в Мурманскую область.

Ту-22М3 бьет по Украине Х-22, которые, как признались в Воздушных войсках ВСУ, имеющимися средствами ПВО сбить крайне трудно. По состоянию на 15 августа Украина не перехватила ни одну такую ракету.

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