Какая серьезная ошибка в уходе портит кожу лица: эксперт поделилась секретом

Стараясь сделать свой уход за кожей как можно более тщательным, мы можем допустить серьезную ошибку, из-за которой кожа начнет быстро жирнеть.

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Какая серьезная ошибка во время ухода портит кожу лица/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, unsplash.com

На просторах интернета в наше время можно найти очень много советов относительно того, как правильно ухаживать за кожей лица. Но в погоне за тем, чтобы сделать заботу об этой части своего тела как можно "правильнее" и "тщательнее", мы на самом деле можем проводить неправильный ежедневный уход за лицом, и это может нанести немалый вред.

Даже если мы наносим лучшие средства для ухода за лицом, это не будет гарантировать хорошего результата, если допускать серьёзные ошибки. Об одной из таких ошибок рассказала эксперт по уходу за кожей Майя, которая ведет свою страницу в TikTok под ником self.skin, пишет The Mirror.

Она отметила, что многие очищают свое лицо разнообразными средствами как вечером, так и утром. Но на самом деле так делать нельзя, ведь таким образом мы удаляем естественные жиры, которые вырабатываются за ночь, и которые нужны для нормального функционирования нашей кожи лица.

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Если слишком тщательно очищать кожу лица и делать это постоянно утром и вечером, то это может привести к тому, что со временем кожа начнет вырабатывать еще больше жира для компенсации таких потерь и, как результат, станет слишком жирной.

Хотя общеизвестно, что очищать кожу важно, Майя подчеркнула, что это следует делать только вечером перед сном. Если вы также делаете это утром, вы нарушаете естественную выработку жира вашей кожей.

"Есть люди, которые говорят очищать кожу утром, вечером, а иногда и в полдень. По сути, они говорят, что нужно слишком тщательно очищать кожу. Вот правило номер один в жизни: очищайте кожу только вечером, а утром сполосните лицо водой, если вы не хотите лишить кожу естественного выделения жира", - отметила эксперт.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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