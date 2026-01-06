Укр
Большинство ошибается: 10 слов, в которых украинцы чаще всего путают ударение

Инна Ковенько
6 января 2026, 11:58
Рассказываем, какие слова чаще всего подчеркивают неправильно и как избежать этих ошибок
/ Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как правильно ставить ударение в слове "случай"
  • Куда ставить ударение в слове "вместе"
  • Как правильно: "Адже" или "аджЕ"

Правильное ударение в словах - это признак образованности и уверенности в собственных словах. Эксперт по ораторскому искусству Павел Мацьопа в своей заметке в Instagram обратил внимание на распространенные ошибки в ударении слов, которые сразу выдают языковую небрежность и могут испортить впечатление от выступления или разговора.

Итого

Среди наиболее употребляемых слов, в которых часто путают ударение, экспер называет "рАзом" - и советует запомнить его из-за известной строки из песни "Разом нас багато - нас не подолати".

Сеть

Слово "мерЕжа" всегда произносится с ударением на "Е", независимо от того, идет ли речь об интернете, магазине или социальных сетях.

Индустрия

Часто в разговоре можно услышать слово "индустрия" с ударением на второй слог, однако литературно правильно его делать на первый - "индУстрия".

Ведь

Слово "аджЕ", по словам Мацьопы, звучит убедительно только тогда, когда ударение стоит на последнем слоге.

Случай

Особого внимания заслуживает слово "вИпадок". Если произнести его как "выпАдок", оно может вызвать нежелательные ассоциации с "припадком".

"Запомните, если "выпАдок" - то припадок, правильное ударение поможет избежать неуместных ассоциаций", - подчеркивает эксперт.

Стихи

В слове "вИрши" ударение всегда будет на первый слог, как и в единственном числе. То же касается слова "спИна" - правильное ударение на "И".

Грошей

А вот в слове "грОшей" Мацьопа советует помнить простой прием: "скажите "мені потрібні грОші" - и ударение станет очевидным".

Как запомнить правильное ударение

  • Используйте ассоциации;
  • Повторяйте слова в известных строках или песнях;
  • Читайте вслух - так легче почувствовать правильное звучание.

Правильное произношение формирует доверие к говорящему, а ошибки сразу бросаются в уши и могут снизить уровень восприятия даже самой интересной речи. Поэтому стоит уделять внимание ударению, ведь именно оно помогает звучать уверенно, профессионально и производить положительное впечатление на слушателей.

Смотрите о самых распространенных ошибках в ударении слов:

О персоне: Павел Мацьопа

Павел Мацьопа - это украинский тренер по ораторскому искусству, эксперт по технике речи и коммуникаций, который учит украинцев говорить красиво и профессионально на украинском языке, заменяя слова-паразиты и русизмы, а также является актером, певцом и танцором.

