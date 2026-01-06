Большинство ошибается: 10 слов, в которых украинцы чаще всего путают ударение

Рассказываем, какие слова чаще всего подчеркивают неправильно и как избежать этих ошибок

Правильное ударение в словах - это признак образованности и уверенности в собственных словах. Эксперт по ораторскому искусству Павел Мацьопа в своей заметке в Instagram обратил внимание на распространенные ошибки в ударении слов, которые сразу выдают языковую небрежность и могут испортить впечатление от выступления или разговора.

Среди наиболее употребляемых слов, в которых часто путают ударение, экспер называет "рАзом" - и советует запомнить его из-за известной строки из песни "Разом нас багато - нас не подолати".

Слово "мерЕжа" всегда произносится с ударением на "Е", независимо от того, идет ли речь об интернете, магазине или социальных сетях.

Часто в разговоре можно услышать слово "индустрия" с ударением на второй слог, однако литературно правильно его делать на первый - "индУстрия".

Слово "аджЕ", по словам Мацьопы, звучит убедительно только тогда, когда ударение стоит на последнем слоге.

Особого внимания заслуживает слово "вИпадок". Если произнести его как "выпАдок", оно может вызвать нежелательные ассоциации с "припадком".

"Запомните, если "выпАдок" - то припадок, правильное ударение поможет избежать неуместных ассоциаций", - подчеркивает эксперт.

В слове "вИрши" ударение всегда будет на первый слог, как и в единственном числе. То же касается слова "спИна" - правильное ударение на "И".

А вот в слове "грОшей" Мацьопа советует помнить простой прием: "скажите "мені потрібні грОші" - и ударение станет очевидным".

Как запомнить правильное ударение

Используйте ассоциации;

Повторяйте слова в известных строках или песнях;

Читайте вслух - так легче почувствовать правильное звучание.

Правильное произношение формирует доверие к говорящему, а ошибки сразу бросаются в уши и могут снизить уровень восприятия даже самой интересной речи. Поэтому стоит уделять внимание ударению, ведь именно оно помогает звучать уверенно, профессионально и производить положительное впечатление на слушателей.

О персоне: Павел Мацьопа Павел Мацьопа - это украинский тренер по ораторскому искусству, эксперт по технике речи и коммуникаций, который учит украинцев говорить красиво и профессионально на украинском языке, заменяя слова-паразиты и русизмы, а также является актером, певцом и танцором.

