Можно двумя способами: как правильно вырастить лук на подоконнике

Выращивание зелёного лука в домашних условиях особенно актуально в холодное время года.

https://glavred.info/sad-ogorod/mozhno-dvumya-sposobami-kak-pravilno-vyrastit-luk-na-podokonnike-10729805.html Ссылка скопирована

Как правильно вырастить лук на подоконнике / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Как выращивать лук на подоконнике

Что для этого нужно

Зелёный лук — один из самых неприхотливых и полезных овощей, который легко выращивать прямо в квартире. Он не требует много места, быстро растёт и при правильном уходе может радовать свежей зеленью круглый год. Эксперты уверяют: даже зимой на подоконнике можно обеспечить стабильный урожай витаминов.

Почему стоит выращивать лук на подоконнике

Выращивание зелёного лука в домашних условиях особенно актуально в холодное время года, когда доступ к огороду ограничен. Растение хорошо переносит комнатные условия, не нуждается в сложном уходе и подходит даже для начинающих. Кроме того, лук можно срезать несколько раз, не вырывая растение, что делает его идеальной культурой для "постоянного" урожая, пишет Marthastewart.

видео дня

Как посадить лук в домашних условиях

Зелёный лук можно выращивать двумя способами — из семян или из небольших луковиц (либо укоренённых остатков).

Посев семян: Семена высевают прямо на поверхность почвы и слегка присыпают землёй. Грунт необходимо регулярно увлажнять с помощью опрыскивателя, не допуская пересыхания. Прорастание может занять от 1 до 2 недель, поэтому важно запастись терпением.

Для успешных всходов температура почвы должна быть около +24 °C. При необходимости можно использовать тепловой коврик или поставить контейнер в тёплое место, предварительно проверив температуру.

Посадка луковиц: Если вы используете луковицы или укоренённые концы, размещайте их корневой частью вниз, заглубляя примерно на 2–3 см в почву. Такой способ даёт более быстрый результат.

Уход за луком на подоконнике

Правильный уход — залог того, что лук будет расти круглый год.

Освещение. Лук нуждается в хорошем освещении — не менее 6–8 часов яркого света в сутки. Лучше всего подойдут окна, выходящие на юг или запад. При недостатке естественного света рекомендуется использовать фитолампы. Если побеги становятся бледными и вытягиваются, это сигнал о нехватке света.

Полив и почва. Используйте лёгкий, хорошо дренированный грунт и горшки с отверстиями для стока воды. Поливайте растение, когда верхний слой почвы начинает подсыхать. Важно поддерживать грунт влажным, но не мокрым, так как переувлажнение может привести к гниению корней.

Подкормка. При необходимости можно использовать органические удобрения с высоким содержанием азота — они стимулируют рост зелёной массы и делают лук сочным и насыщенным.

Как правильно собирать урожай лука

Зелёный лук подходит для многократной срезки. Когда перья достигают высоты 15–20 см, их можно аккуратно срезать для приготовления блюд. Важно не выдёргивать растение целиком — регулярная обрезка стимулирует появление новых побегов и позволяет получать урожай снова и снова.

Выращивание лука на подоконнике — простой и доступный способ обеспечить себя свежей зеленью в любое время года. Немного света, влаги и внимания — и полезный урожай будет всегда под рукой.

Смотрите видео о том, как выращивать лук на подоконнике:

Вам может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред