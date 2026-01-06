Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Можно двумя способами: как правильно вырастить лук на подоконнике

Сергей Кущ
6 января 2026, 10:55
16
Выращивание зелёного лука в домашних условиях особенно актуально в холодное время года.
Как правильно вырастить лук на подоконнике
Как правильно вырастить лук на подоконнике / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Как выращивать лук на подоконнике
  • Что для этого нужно

Зелёный лук — один из самых неприхотливых и полезных овощей, который легко выращивать прямо в квартире. Он не требует много места, быстро растёт и при правильном уходе может радовать свежей зеленью круглый год. Эксперты уверяют: даже зимой на подоконнике можно обеспечить стабильный урожай витаминов.

Почему стоит выращивать лук на подоконнике

Выращивание зелёного лука в домашних условиях особенно актуально в холодное время года, когда доступ к огороду ограничен. Растение хорошо переносит комнатные условия, не нуждается в сложном уходе и подходит даже для начинающих. Кроме того, лук можно срезать несколько раз, не вырывая растение, что делает его идеальной культурой для "постоянного" урожая, пишет Marthastewart.

видео дня

Как посадить лук в домашних условиях

Зелёный лук можно выращивать двумя способами — из семян или из небольших луковиц (либо укоренённых остатков).

Посев семян: Семена высевают прямо на поверхность почвы и слегка присыпают землёй. Грунт необходимо регулярно увлажнять с помощью опрыскивателя, не допуская пересыхания. Прорастание может занять от 1 до 2 недель, поэтому важно запастись терпением.

Для успешных всходов температура почвы должна быть около +24 °C. При необходимости можно использовать тепловой коврик или поставить контейнер в тёплое место, предварительно проверив температуру.

Посадка луковиц: Если вы используете луковицы или укоренённые концы, размещайте их корневой частью вниз, заглубляя примерно на 2–3 см в почву. Такой способ даёт более быстрый результат.

Уход за луком на подоконнике

Правильный уход — залог того, что лук будет расти круглый год.

Освещение. Лук нуждается в хорошем освещении — не менее 6–8 часов яркого света в сутки. Лучше всего подойдут окна, выходящие на юг или запад. При недостатке естественного света рекомендуется использовать фитолампы. Если побеги становятся бледными и вытягиваются, это сигнал о нехватке света.

Полив и почва. Используйте лёгкий, хорошо дренированный грунт и горшки с отверстиями для стока воды. Поливайте растение, когда верхний слой почвы начинает подсыхать. Важно поддерживать грунт влажным, но не мокрым, так как переувлажнение может привести к гниению корней.

Подкормка. При необходимости можно использовать органические удобрения с высоким содержанием азота — они стимулируют рост зелёной массы и делают лук сочным и насыщенным.

Как правильно собирать урожай лука

Зелёный лук подходит для многократной срезки. Когда перья достигают высоты 15–20 см, их можно аккуратно срезать для приготовления блюд. Важно не выдёргивать растение целиком — регулярная обрезка стимулирует появление новых побегов и позволяет получать урожай снова и снова.

Выращивание лука на подоконнике — простой и доступный способ обеспечить себя свежей зеленью в любое время года. Немного света, влаги и внимания — и полезный урожай будет всегда под рукой.

Смотрите видео о том, как выращивать лук на подоконнике:

Вам может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лук лайфхак интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский признал большой риск провала переговоров и назвал два пути для Украины

Зеленский признал большой риск провала переговоров и назвал два пути для Украины

11:38Украина
В Украине начались аварийные отключения: в каких регионах графики не действуют

В Украине начались аварийные отключения: в каких регионах графики не действуют

10:50Энергетика
Переговоры союзников в Париже: на встрече обсудят введение войск в Украину

Переговоры союзников в Париже: на встрече обсудят введение войск в Украину

10:42Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Она была сильнее Роксоланы: украинка, которая правила империей

Она была сильнее Роксоланы: украинка, которая правила империей

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

От союзника до оккупанта: как Москва стерла украинское государство

От союзника до оккупанта: как Москва стерла украинское государство

Доллар резко взлетел, а евро подешевел: новый курс валют на 6 января

Доллар резко взлетел, а евро подешевел: новый курс валют на 6 января

Отключение света 6 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света во вторник

Отключение света 6 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света во вторник

Последние новости

12:23

Гороскоп на завтра 7 января: Скорпионам - перемены, Водолеям - разочарование

12:23

"Погиб в боях": сообщили о смерти постановщика "Мастер Шеф" и "Зважених та щасливих"

12:22

Что делать, если комнатное растение не растёт: четыре причины и их решениеВидео

12:09

Ренессанс забытого оттенка: какой цвет интерьера вернется в моду в 2026 году

11:58

Большинство ошибается: 10 слов, в которых украинцы чаще всего путают ударение

Россияне в разы усилили штурмы возле важного города: в ВСУ оценили угрозуРоссияне в разы усилили штурмы возле важного города: в ВСУ оценили угрозу
11:43

Почему 7 января нельзя считать мелкие монеты: какой церковный праздник

11:38

Зеленский признал большой риск провала переговоров и назвал два пути для Украины

11:25

Изменился до неузнаваемости: в сети появились редкие кадры с Игорем Ласточкиным

11:05

"Маленький казачок": актер-воин Ращук впервые показал лицо трехмесячного сына

Реклама
10:55

Можно двумя способами: как правильно вырастить лук на подоконникеВидео

10:50

В Украине начались аварийные отключения: в каких регионах графики не действуют

10:42

Переговоры союзников в Париже: на встрече обсудят введение войск в Украину

10:41

Чем грозит Украине операция США в Венесуэле: в FT назвали самый большой риск

10:33

Готовит ли доллар резкий скачок: банкир спрогнозировал курс валют на неделю

10:21

Украина в тройке лучших: первые прогнозы, кто победит на Евровидении-2026

10:20

"Ялта хочет домой": на улицах Крыма зазвучала легендарная песня МозговогоВидео

09:35

Астрологи назвали главный транжир среди знаков зодиака: кто тратит больше всех

09:33

С Крещением Господним 2026: красивые картинки и теплые поздравления

09:29

Экс-чиновник ЦРУ раскрыл условие, при котором Трамп поддержит гарантии безопасности Украины

09:24

"Заблокировал их": звезда "Сватов" отказался от родного сына и внуков

Реклама
09:24

Неузнаваемый таксист: куда делся популярный в 90-х певец Лери ВиннВидео

09:23

Для фанатов "Великолепного века": 5 лучших турецких исторических телесериалов

08:53

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 января (обновляется)

08:51

Снег, гололед и морозы: синоптики предупредили о сильном ухудшении погоды

08:27

Не копировать, а опережать: производитель оружия предупредил Запад об упущенном времени

08:16

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Что задумал Трамп с Мадуромнение

07:59

Гороскоп Таро на завтра 7 января: Козерогам - время упрощать, Львам - прогресс

07:57

Взрывы и пожары в Липецкой области, Башкортостане, Твери и Пензе: РФ атаковали дроныВидео

06:57

"Мы сверхдержава": США не исключают силовой сценарий присоединения Гренландии

06:10

Удары по Венесуэле: как это повлияет на теневой флот Россиимнение

05:58

"Поехали со мной": раскрыто неожиданные детали бегства Повалий и Януковича

05:17

Опасный кофе: какой способ приготовления постепенно "убивает" ваше сердце

04:30

Перемены вскружат голову: трем знакам зодиака суждено начать новую жизнь

04:09

Сигнал, который нельзя игнорировать - почему кот касается хозяина лапкойВидео

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке медсестры за 75 секунд

03:51

Многие хозяйки даже не догадываются: что сделать, чтобы тесто быстро "подросло"

03:18

Украинцам рассказали, какие устройства запрещено включать после появления света

02:38

Сколько времени кошки помнят своих хозяев: мифы и факты

02:07

Градус напряжения растет: в Генштабе рассказали о последних событиях на фронте

Реклама
01:59

Николь Кидман после развода заподозрили в романе с голливудской звездой

01:30

Дочь Михаэля Шумахера растрогала редким фото с отцом

00:50

Морозы приближаются: садовод объяснил, как создать "тепловой щит" для садаВидео

00:39

"Мы вместе": Павленко из Go_A заинтриговала признанием о личной жизни

05 января, понедельник
23:54

США могут скоро взять Гренландию под свой контроль – названы сроки

22:48

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек опять вместе на экране: трейлер новинкиВидео

22:47

Известная певица показала, как ее дочь прощается с папой-военным перед поездкой на фронтВидео

22:20

Три Ту-95МС совершили маневр: существует угроза пуска ракет, что известно

22:01

Свержение Мадуро готовит неприятный "сюрприз для Украины" - что задумали в Кремле

21:40

Без света трижды в сутки: свежий график отключений для Днепропетровщины на 6 январяФото

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять