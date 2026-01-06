Украина в тройке лучших: первые прогнозы, кто победит на Евровидении-2026

За четыре месяца до старта Евровидения букмекеры готовы предположить, кто привезет домой победу.

Евровидение-2026 Украина - кто победит на Евровидении-2026 прогноз / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, pexels.com

В мае 2026 года состоится юбилейный конкурс Евровидения

Прогнозы букмекеров благоприятны для Украины

12, 14 и 16 мая в Вене, Австрия, состоится 70-ый ежегодный музыкальный конкурс Евровидение. В нем примут участие представители 35 стран, среди которых и Украина.

Наша страна пока не определилась с конкурсантом, который на юбилейном конкурсе представит Украину. Однако букмекеры уже делают первые прогнозы на победителя Евровидения-2026 - весьма благоприятные для наших участников.

Так по первым оценкам Украина войдет в топ-3 конкурса с вероятностью победы в 7 %. На втором месте Швеция с восемью процентами, а победу пока прогнозируют Израилю - 9%.

Израиль принимал участие в Евровидении 47 раз (из них 40 - в финале), и имеет на своем счету четыре победы - в 1978, 1979, 1998, 2018 годах.

Евровидение-2026 Украина - кто победит на Евровидении-2026 прогноз / фото: eurovisionworld.com

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

