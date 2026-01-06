Зеленский признал большой риск провала переговоров и назвал два пути для Украины

Несмотря на то, что еще недавно Зеленский заявлял о "90% готовности" мирного соглашения, по его словам, прогресс фактически остановился.

Оценка Зеленского относительно мирных переговоров ухудшается

Главное из новости:

Зеленский существенно сдержал оценки по мирным переговорам, поскольку РФ блокирует часть предложений

В Париже готовят саммит о гарантиях безопасности, но без участия США

Ключевые вопросы - территории, ЗАЭС и гарантии - остаются открытыми

Президент Украины Владимир Зеленский в последние дни значительно сдержаннее оценивает перспективы мирных переговоров с Россией.

На фоне интенсивных консультаций между Киевом, Вашингтоном и европейскими столицами украинская власть все больше рассматривает сценарий, при котором Москва может отказаться от любых компромиссов, сообщает The New York Times.

Еще недавно глава государства говорил о "90% готовности" потенциального соглашения, однако сейчас признает: процесс фактически зашел в тупик, а позиция Кремля остается непредсказуемой.

"Я не хочу и не буду ждать еще полгода в надежде, что что-то сдвинется. Есть два варианта: или прекращение войны, или подготовка к возможным негативным действиям России", - заявил Зеленский во время общения с журналистами в Киеве.

По его словам, Украина вынуждена одновременно вести переговоры и готовиться к продолжению боевых действий, поскольку Москва уже отклонила часть украинских предложений. Президент подчеркнул, что даже несмотря на близость к определенным результатам, Россия в любой момент может заблокировать процесс.

Париж готовит саммит по гарантиям безопасности

Во вторник во французской столице должна состояться встреча европейских лидеров, посвященная будущим гарантиям безопасности для Украины после возможного прекращения огня. Однако участие госсекретаря США Марко Рубио было отменено из-за других международных вызовов, что, по мнению обозревателей, может затруднить координацию позиций союзников.

Зеленский признал, что ряд ключевых вопросов до сих пор остается открытым. Среди них - возможные территориальные компромиссы, статус и контроль над оккупированной Запорожской АЭС, а также формат послевоенных гарантий безопасности. Киев настаивает на механизмах, подобных статье 5 НАТО, и требует участия Франции и Великобритании в потенциальной миротворческой миссии.

Россия усиливает давление на фронте

Москва, в свою очередь, категорически отрицает любое присутствие сил НАТО в Украине и продолжает наступательные операции на востоке, что усложняет переговорную позицию Киева.

Несмотря на это, Зеленский подчеркнул, что отказ от переговорного трека невозможен: "Мы уже сделали огромную работу, и должны уважать усилия людей и время. Каждую минуту украинцы страдают, поэтому другого пути, кроме переговоров под руководством США, я не вижу".

Зеленский о переговорах: важные шаги к миру

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна входит в период особенно интенсивной дипломатической активности, и до Нового года могут быть приняты важные решения. Он подчеркнул, что многое зависит от партнеров, которые поддерживают Украину, а также от тех, кто оказывает давление на Россию, чтобы она в полной мере ощутила последствия собственной агрессии.

Как писал Главред, 28 декабря президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу во Флориде, где обсудили мирный план.

Напомним, что в начале января лидеры стран "коалиции решительных" соберутся в Париже. На встрече планируют определить конкретный вклад каждой страны в обеспечение безопасности Украины.

Ранее Зеленский рассказал детали переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Президенты обсудили мирный план из 20-ти пунктов и гарантии безопасности для Украины. Трамп рассказал Зеленскому, на какие шаги готов пойти Путин.

