РФ скинула авиабомбу на жилой дом в Херсоне: под завалами могут быть люди

Известно о шести пострадавших в результате российской атаки.

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Власти уточнили​ последствия удара РФ по Херсону 19 февраля 2025 / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Херсонская областная прокуратура

Кратко:

РФ нанесла бомбовый удар по Херсону

Количество пострадавших выросло

Под завалами могут быть люди

В ночь на 20 февраля российская оккупационная армия ударила управляемой авиабомбой по десятиэтажке в Херсоне. В результате были разрушены пятнадцать квартир – с 1 по 10 этаж одного из подъездов. В 80 домах выбило стекла.

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сейчас известно о шести пострадавших, двое из них были спасены с 8 и 9 этажей разрушенного здания.

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"Под завалами могут быть еще люди. В настоящее время идет разбор завалов и поиск пострадавших", - написал он в Telegram.

В больнице находятся двойняшки – мальчик и девочка, которым по 14 лет. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Также госпитализирован 47-летний мужчина, который находился в комнате дежурной автостоянки возле места "прилета". Он получил обломочное ранение и перелом кости ноги.

Разрушен подъезд жилой многоэтажк / Фото: Херсонская областная прокуратура

Еще трем мужчинам бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте. У потерпевших – контузии, а также у одного из херсонцев – ушиб головы.

На месте очередного российского теракта развернут оперативный штаб Херсонской ОВА. К работам привлечены около 120 человек и 35 единиц техники.

Что такое КАБ / Инфографика: Главред

Смотрите видео - Последствия удара российской авиабомбы по Херсону:

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, вечером 19 февраля страна-агрессор Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате пострадал мужчина, есть поврежден Возникли пожары. Без электроснабжения остались около пяти тысяч жителей одного из районов Одессы.

После двух дней ударов по Одесскому району без света остались 89 500 абонентов.

Вечером 18 февраля российские оккупанты также атаковали Одессу ударными беспилотниками типа Шахед. В городе прогремели мощные взрывы.

В результате атаки значительная часть города осталась без электро-, водо- и теплоснабжения. Повреждены объекты социальной инфраструктуры. Известно об одном пострадавшем.

На циничный удар РФ по энергетической инфраструктуре отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

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