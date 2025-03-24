Сразу несколько популярных продуктов подорожают в апреле: сколько придется платить

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- Какие продукты подорожают в апреле этого года
- Какие причины роста стоимости такой продукции
В апреле 2025 года в Украине вырастут цены на ряд популярных продуктов. В частности, ожидается сезонное подорожание некоторых овощей, также существенно вырастет в цене мясо.
Однако некоторые продукты наоборот подешевеют. Об этом рассказали эксперты в комментарии Главреду.
Рост цен на овощи
По словам главного научного сотрудника отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инны Сало, в апреле этого года ожидается незначительное сезонное подорожание овощей. По сравнению с ценами этой продукции в марте, стоимость некоторых овощей может вырасти до 5%.
"Прежде всего, из-за потери качественных показателей, связанных преимущественно со сложностями хранения наиболее заметно могут вырасти цены на капусту белокочанную - до 52,0 грн/кг (+3%), а также на морковь - до 42,5 грн/кг (+1,6%). Цена на картофель может вырасти до 33 грн/кг (+2%), что, конечно, будет зависеть от объемов поставок, условий хранения и логистики. Цена на лук репчатый, при достаточном уровне предложения, будет оставаться практически постоянной - до 16 грн/кг", - отметила эксперт.
Кто такая Инна Сало?
Инна Сало - главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики". Она занимается исследованиями и анализом тенденций на аграрном рынке, в частности, цен на сельскохозяйственную продукцию, а также международной торговли и интеграции в этой сфере.
Подорожание мяса
Кроме роста цены на овощи, будет наблюдаться также подорожание мяса. Как отмечают ученые Института аграрной экономики, в апреле ожидается повышение розничных цен на основные виды мяса (говядина, свинина и курятина) до 9%.
По мнению ученого Натальи Копытец, мясо вырастет в цене из-за нескольких факторов. Среди них, в частности, сокращение поголовья скота и птицы в результате боевых действий в прифронтовых районах, подорожание стоимости электроэнергии для производств и зерновых и масличных культур как составляющих кормов. Копытец добавила, что последние фактор также будет одной из причин подорожания хлебобулочных изделий - из-за этого хлеб может вырасти в цене еще на 1,5-3 % в течение апреля.
На какие продукты снизятся цены
В то же время некоторые продукты подешевеют в апреле. Согласно прогнозам ученых Института аграрной экономики, во второй месяц весны будет незначительное снижение закупочных цен на молоко, которое поступает на переработку от сельскохозяйственных предприятий. Соответственно это повлияет и на розничные цены на молочные продукты - цены на эту продукцию незначительно снизятся.
"По предварительным расчетам экспертов Института аграрной экономики, стоимость молокопродуктов в розничной торговой сети в апреле этого года будет такая: молоко пастеризованное жирностью 2,5 % - 40,6 грн/кг (-1%), творог кисломолочный (9%) - 159,4 грн/кг (-0,4%), сыр твердый (50%) - 302,2 грн/кг (-0,6%)", - сказал в комментарии Главреду ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Иван Свиноус.
Кто такой Иван Свиноус?
Иван Свиноус - ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики".
Цены на продукты в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, цены невероятно взлетят - к Пасхе подорожают 3 популярных продукта. Цена на три важных для украинцев продукта вырастет перед Пасхой - эксперты объяснили причины подорожания.
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Напомним, в Украине резко упала цена на популярный продукт. В Украине цены на пшеничную муку снизились на 16% за последний месяц. Средняя стоимость этого продукта составляет 25,8 гривны за килограмм.
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