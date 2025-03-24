В Украине пересмотрят пенсии: кому можно рассчитывать на повышение

Перерасчет будет происходить автоматически и для пересмотра выплат не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд.

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В Украине пересмотрят размер пенсии / Коллаж: Главред, фото: unhcr.org, ua.depositphotos.com

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В Украине состоится второй этап перерасчета пенсий

Пенсии пересчитают отдельным категориям пенсионеров

В апреле в Украине состоится второй этап перерасчета пенсий. По данным Пенсионного фонда Украины, на этот раз на повышение могут рассчитывать некоторые пенсионеры, которые продолжают работать.

В ведомстве уточняют, что пенсии пересчитают тем пенсионерам, которые по состоянию на 1 марта 2025 года имеют 24 месяца дополнительного стажа после выхода на пенсию, а также тем, кто имеет менее 24-х месяцев стажа, однако с даты назначения или последнего пересмотра выплат прошло более двух лет, говорится в материале Главреда.

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Отмечается, что во время нового начисления могут использовать заработок, который принимали во внимание при назначении пенсии, или же заработок, который человек получал на работе уже после назначения пенсии.

При этом, если же 24-х месяцев стажа нет, но от последнего пересмотра или назначения выплат прошло более двух лет, то для расчета будут брать зарплату, учтенную при назначении пенсии.

Несмотря на то, что перерасчет стартует с 1 апреля 2025 года, для получения выплат сначала должна поступить информация в государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования об уплате единого взноса за первый квартал 2025 года (срок представления отчетности - до 10 мая)

Соответственно, увеличенную пенсию, в которую будет входить вся сумма доплат с 1 апреля, работающие пенсионеры смогут получить ориентировочно с июня.

Стоит заметить, что перерасчет будет происходить автоматически и для пересмотра выплат не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд.

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Как сообщал Главред, в Украине проведут ежегодную индексацию пенсий, которая охватит более 10 миллионов пенсионеров. Выплаты вырастут на 11,5%, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось о том, что пенсии проиндексируют с коэффициентом 1,10. Общий бюджет Пенсионного фонда на этот год составит 908,2 млрд гривен.

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Что известно о Пенсионном фонде Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также повлекших потерю трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

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