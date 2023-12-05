Налоги для ФОП в Украине кардинально изменят: что известно о нововведении

В Украине необходимо менять систему единого налога для физлиц-предпринимателей. Об этом заявил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По его словам, сейчас вместо того, чтобы стимулировать малый бизнес к развитию, единый налог позволяет уклоняться от налогообложения.
Гетманцев уточнил, что модель единого налога не будут менять во время войны.
"Второй тезис: нам придется его менять в связи с тем, что существующая модель единого налога вместо стимулирования малого бизнеса стала инструментом для уклонения от налогообложения среднего и крупного бизнеса, мимикрирующего под малый с целью минимизации налогов. Этого не примет Европейский Союз, и здесь я абсолютно согласен с нашими партнерами", – сказал он в интервью Телеграфу.
Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики считает, что нужно брать пример с тех стран, которые уже прошли путь, который предстоит пройти Украине. Это, в первую очередь, восточноевропейские страны.
"Точно не Франция или Германия, которые имели совсем другие возможности, а ставшие успешными восточноевропейские страны", – сказал Гетманцев.
Как сообщал Главред, если деятельность физических лиц-предпринимателей (в просторечии – ФОП) связана с защитой территориальной ценности Украины и выполнением задач оборонного характера, то они могут получить бронь от мобилизации.
Напомним, в приложении Дия появилась очень важная и полезная функция для многих украинцев - теперь можно закрыть ФОП всего в несколько кликов.
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