Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти чашку

Попробуйте разгадать занимательную, но достаточно сложную оптическую иллюзию – найти чашку, в которой нет никакого напитка, будет непросто.

https://glavred.info/life/rebus-dlya-teh-u-kogo-otlichnoe-zrenie-nado-za-5-sekund-nayti-chashku-10667618.html Ссылка скопирована

Найдите пустую чашку за 5 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного отвлечься, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разными, но каждый из них позволяет хорошо провести время в кругу друзей или с семьей. На этот раз нам нужно найти на картинке пустую чашку.

Головоломка от JagranJosh достаточно непростая. Чтобы найти чашку, надо обладать хорошей смекалкой, и внимательно рассмотреть рисунок.

На картинке – заяц и лисенок. У них в лапках напитки. Среди зверей – много чашек с напитком. Наша задача – найти пустую чашку.

видео дня

Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете чашку / Jagranjosh

Не удалось найти пустую чашку? Ловите подсказку: посмотрите влево и вы увидите правильный ответ. Там и находится пустая чашка.

Если удалось найти пустую чашку, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Вы можете разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На таблице показано множество цифр. Нам нужно найти 9, причем сделать это всего за девять секунд.

Также у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Мы можем заметить большое количество разных букв. Нам же требуется отыскать среди них E.

А еще у нас есть еще один ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке показано множество собак. Казалось бы, все они одинаковые, но есть та, которая отличается от других. Ее нам надо найти за 7 секунд.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред