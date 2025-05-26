Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти чашку

Когда нужно немного отвлечься, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разными, но каждый из них позволяет хорошо провести время в кругу друзей или с семьей. На этот раз нам нужно найти на картинке пустую чашку.
Головоломка от JagranJosh достаточно непростая. Чтобы найти чашку, надо обладать хорошей смекалкой, и внимательно рассмотреть рисунок.
На картинке – заяц и лисенок. У них в лапках напитки. Среди зверей – много чашек с напитком. Наша задача – найти пустую чашку.
Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти пустую чашку? Ловите подсказку: посмотрите влево и вы увидите правильный ответ. Там и находится пустая чашка.
Вы можете разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На таблице показано множество цифр. Нам нужно найти 9, причем сделать это всего за девять секунд.
Также у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Мы можем заметить большое количество разных букв. Нам же требуется отыскать среди них E.
А еще у нас есть еще один ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке показано множество собак. Казалось бы, все они одинаковые, но есть та, которая отличается от других. Ее нам надо найти за 7 секунд.
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