Издевательства одноклассников довели мальчика-переселенца с Донбасса до комы, видео

16 февраля 2018, 22:57

Психологический террор, избиение, травля коснулся многодетной семьи переселенцев Ивановых, 

В Днепре издевательства одноклассников довели мальчика, который в 2014 году переехал с прифронтовой линии в Торезе Донецкой области вместе с семьей, до комы.

Буллинг (психологический террор, избиение, травля) коснулся многодетной семьи Ивановых, сообщает Информатор.

По информации издания, семью обижали, допекали фразами: "понаехали" и "быдло донбасское", но Ивановы грустно улыбались и отшучивались, пытаясь прийти в себя от пережитого ужаса.

Однако, отмечают журналисты, идиллии не суждено было случиться. 6 ноября 2017 года один из одноклассников их сына, который учится в пятом классе школы №52, выразился матерными словами в его адрес, а также оскорбил беременную мать парня. Когда мальчик ответил обидчику, преподаватель обвинила его в конфликте, с этого началось коллективное издевательство над "переселенцем". Иногда оно доходило даже до бросания камнями.

Как пишет издание, администрации учебного заведения приняла решение перевести "объект" издевательств в параллельный класс. В нем классная руководитель с порога объявила детям, что "такой кадр у них уже имеется, а вот еще один свалился на голову". Также она выставила парню испытательный срок и завела специальный дневник, чтобы учителя поурочно записывали замечания по поводу его поведения. Также преподаватель раздраженно намекала матери о нецелесообразности пребывания сына в ее дружном классе. Одноклассники же все дружно писали доносы на ребенка по поводу и без: жевал жвачку, ходил по классу (когда просился в туалет), избил девочку (когда брошенный им на уроке физкультуры мяч задел одноклассницу, при этом парень трижды извинился), а также мучил детей, по словам якобы пострадавших.

Кроме всего прочего, по неизвестным причинам 23 ноября парень упал со ступенек и повредил ногу. В результате этого он месяц находился дома на лечении. Классный руководитель по этому случаю завуалировано написала, что проводила беседу с ребятами из класса о недопустимости такого поведения.

Мать мальчика всячески просила педагогов и администрацию школы, чтобы те вмешались и прекратили травлю ее ребенка, который по состоянию здоровья находится на грани жизни и смерти. Однако ситуация только нагнеталась. 31 января ученики 5 класса составили и подписали петицию с требованием исключить парня из школы, тыкая "документом" ему в лицо, угрожали. Классный руководитель, администрация, педагоги, родители наблюдали за происходящим и осуждали мать за плохое воспитание. Парень прятался от одноклассников. 1 февраля он позвонил матери, сказал, что над ним опять поиздевались, и что терпеть это уже не может. После этого связь оборвалась. Женщина начала звонить классному руководителю, однако та издевательски спросила, что "такого" может произойти с ее сыном. Все это, предположительно, довело ребенка до инсульта, из-за чего он впал в кому.

Не зная, что делать, женщина попросила о помощи в социальной сети Facebook. На призыв о помощи немедленно отреагировало специальное подразделение полиции "ШОП" (школьные офицеры полиции). Согласно меморандуму с департаментом гуманитарной политики Днепровского городского совета и договором с СОШ №52 12 февраля полицейские осуществили внеплановый выезд в заведение для профилактической беседы с учениками. Приезд полиции администрация, родители и дети восприняли враждебно.

На данный момент управление образования изучает все предоставленные администрацией материалы по конфликтной ситуации в учреждении. О результатах сообщат после завершения служебного расследования.

Напомним, в Одесской области подростки сняли на видео и выложили в Интернет свои издевательства над ребенком-инвалидом.

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Днепр ребенок школа торез переселенец издевательства
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