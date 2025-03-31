Предательница Безрук родила ребенка и рассекретила нового избранника - детали

Галина Безрук стала мамой во второй раз.

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Галина Безрук - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Галина Безрук

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Галина Безрук родила второго ребенка

Предательница рассекретила некоторые подробности личной жизни

Когда-то украинская известная актриса, а теперь предательница Украины Галина Безрук, которая продолжает жить в стране-оккупанте РФ, родила дочь от дирижера Арсентия Ткаченко.

На своей странице в соцсетях 36-летняя Безрук рассказала о радостном событии и отметила, что дочь родилась с весом 3390 г и ростом 52 см.

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"Я официально мама, теперь уже двух ангелочков! Добро пожаловать, доченька! Мы тебя очень ждали!" — написала предательница.

Галина Безрук родила второго ребенка / фото: скрин instagram.com, Галина Безрук

Галина скрывает свою личную жизнь, но все же рассекретила от кого родила. Ранее актриса была замужем два раза, она уже воспитывает дочь Василису от российского актера Артема Алексеева.

Галина Безрук со старшей дочерью / фото: instagram.com, Галина Безрук

Развод пары был очень запутанным, ведь они в 2021 году сообщили о расставании, но через некоторое время попытались спасти отношения, хотя в 2023 году расстались окончательно.

Галина Безрук с бывшим мужем и дочерью / фото: instagram.com, Галина Безрук

Как сообщают росСМИ, проблемы начались, когда дочь Галины и Артема покусала собака и она перенесла операцию. Актер так переживал, что у него начались проблемы с психикой и алкоголем.

"Актера госпитализировали в клинику с острым психозом после того, как он в невменяемом состоянии забрал ребенка и бродил с ней по городу", - писали в Сети.

Сам же Ткаченко отрицает сообщения о проблемах со здоровьем, также опроверг обвинения в избиении бывшей жены.

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Кто такая Галина Безрук? Галина Безрук – украинская и российская актриса, певица. В 2012 году стала финалисткой вокального шоу "Голос країни 2". Актриса сериалов "Слуга народа", "Последний мо**аль" и "Домик к счастью".

Умалчивает российско-украинскую войну и остается жить и работать в России.

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