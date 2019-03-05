Издевательства и избиения: журналисты рассказали о жестоких случаях буллинга в украинских школах

В школах участились случаи буллинга / otvetprost.com

В Украине за последнее время участились случаи школьного буллинга - издевательств над слабыми. При этом травля зачастую доходит до уровня масштабных акций.

Нередко школьники снимают групповое избиение на видео и выкладывают его в сеть, говорится в сюжете программы Гроші.

В материале напоминается о самых резонансных случаях "школьной дедовщины", а также о судьбе героев роликов.

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Журналисты напомнили, что в Житомире толпа подростков жестоко избила школьницу Лилию. Видео с издевательствами над беззащитной школьницей появилось в сети. Пострадавшую били руками и ногами по голове, в живот.

Кроме того, два года назад в Чернигове девушки жестоко избили школьницу Полину, которая никак не может оправиться после этого. И виновные так и не наказаны.

В материале подчеркивается, что угрозы ответственностью ситуацию не меняют, ведь большинство буллеров - несовершеннолетние. К тому же, следствие часто не может установить организатора для того, чтобы предъявить штраф его родителям.

Напомним, в Хмельницкой области разгорелся скандал вокруг горе-педагога.