Унижения и рукоприкладство: в Хмельницкой области разгорелся скандал вокруг горе-педагога

В одной из школ Хмельницкой области разразился скандал / baltnews.lv

В Волочиске Хмельницкой области в школе №6 разразился скандал после того, как стало известно о том, что учительница младших классов издевается над детьми.

По словам родителей учеников, педагог публично унижает детей, оскорбляет, портит их вещи, заставляет при всех снимать штаны и даже ходит с ними в туалет.

В полиции завели сразу два производства: административное и уголовное, при этом суд уже признал 38-летнюю учительницу виновной в мелком хулиганстве.

В суде подтвердилось, что учительница действительно не раз унижала детей, а на некоторых даже поднимала руку.

"Тем не менее, горе-педагог ответственности за содеянное избежала, в связи с чем скандал разгорелся с новой силой. Более того — теперь на эту учительницу стали жаловаться родители других школьников", - пишут Факты.

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В решении райсуда указывается, что учительница действительно беспричинно била детей по голове, а также снимала с учеников штаны.

Родители уверяют, что подобных случаев намного больше, просто большинство детей молчали, потому что были запуганы. Оказалось, Мария Степановна (так зовут учительницу) вызывала детей на разговор и предупреждала, чтобы не смели ничего рассказывать родителям.

Ученики также рассказывают, что педагог нередко сопровождала школьников при походе в туалет.

"У нас был урок, и мне так захотелось в туалет, — рассказала одна из учениц. — Я попросилась выйти, но учительница не отпускала. А мне правда очень нужно было. Я попросилась еще раз. Тогда Мария Степановна сказала: "Пошли. Но только я иду с тобой". Оказалось, она завела Еву в туалет и приказала ей: "Садись, писай. А я посмотрю". Девочка расплакалась. Сказала, что не будет делать это при учительнице. "Значит, в туалет ты не хотела", — сделала вывод учительница. После чего привела ее в класс, поставила в центре возле доски и при всех заявила: "Ты врунья. Я тебя на всю школу опозорю".

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В классной группе в Viber множество сообщений от родителей, которым дети рассказали об инцидентах с педагогом. Выяснилось, что этот случай далеко не единственный. Ребята рассказали, что она и раньше обзывала, кричала, портила их личные вещи. Например, ей не понравилось, что один мальчик расписывал ручку в блокноте. Она подошла, сломала ручку, порвала блокнот и выбросила все это в мусорный ящик. Или, например, у одной полненькой девочки задрался свитер. Мария Степановна увидела и громко сказала: "Посмотри на себя! Ты жирная. Так одеваются только клоуны в цирке". Другие дети начали смеяться… С одного ребенка сняла штаны и опозорила перед всем классом. Потом сделала то же самое с мальчиком из другой подгруппы. Или еще случай: увидела, что ребенок ошибся в написании какого-то слова. Начала кричать, размахивать руками и ударила кольцом по лицу. У мальчика пошла кровь из носа. Потом Мария Степановна подвела его к умывальнику, разрешила вытереть кровь и сказала: "Ну теперь ты понял, что ошибки делать не надо?"

Сама учительница игнорировала журналистов и ни разу не дала комментариев. В суде все отрицала.

В то же время оскандалившаяся учительница продолжает работать в Волочиской школе № 6.

По словам директора школы, было решение суда, по которому к ответственности ее не привлекли, поэтому увольнять ее за аморальный поступок нет оснований.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Житомирщине учительница жестоко избила ребенка прямо на уроке.