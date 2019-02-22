Скандал на Житомирщине: учительница жестоко избила ребенка прямо на уроке

Педагог избила школьника на уроке / otvetprost.com

В Житомирской области педагог применила насилие по отношению к ребенку в классе во время учебного процесса.

В Малине 61-летняяя учительница иностранного языка жестоко избила второклассника во время урока.

Как рассказала в Facebook депутат облсовета Елена Галагуза, ребенок нагнулся поднять свою ручку, которая упала и закатилась под парту, а учитель схватила его за волосы и ударила в висок.

"Под процессуальным руководством Коростышевской местной прокуратуры закончено досудебное расследование в уголовном производстве по факту причинения побоев школьнику учителем одной из общеобразовательных школ города Малина", — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Обвиняемой грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве отец школьника жестоко избил учителя.