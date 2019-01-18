"Я тебе руку отрежу": в Киеве отец школьника жестоко избил учителя

18 января 2019, 14:30

Учитель попал в больницу с многочисленными гематомами, надрывом легких и сотрясением мозга.

Кулак, избиение
В Киеве отец школьника избил учителя / ТСН

В Киеве в лицее № 157 Оболонского района произошел скандал: отец одного из учеников жестоко избил учителя физкультуры.

Причиной нападения стало то, что учитель накричал на ученика, потому что тот не слушался – ребенок расплакался и пожаловался родителям, передает ТСН.

Отметим, что нападение отца школьника на учителя произошло посреди дня и попало на видео.

"Он меня уже поднял, бросил на землю, начал руками бить. Слетел кроссовок, все такое. Он достал пилу, говорил, "ты этой рукой трогал моего Рому? Я тебе ее отрежу. Давай сюда руку". Я ему подтягиваю руку. Он опустил пилу", - рассказал пострадавший Игорь Матвиенко.

Сейчас учитель в больнице, у него многочисленные гематомы, надрыв легких и сотрясение мозга.

"Это - спортсмен международной категории, отрасль тхэквондо, с черным поясом. Но он не был настроен на такую манеру разговора. Это было для него полной неожиданностью. Это было видно на кадрах, которые мы наблюдали на камерах наблюдения. Мы обеспокоены очень. Все учительство сейчас очень обеспокоено", - рассказал директор лицея №157 Виктор Костенко.

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Позднее стало известно о том, что отец школьника, который накануне избил учителя физкультуры, сегодня сам пришел в полицию, давать пояснения.

В полицейском отделении мужчина появился вместе адвокатом. Дело уже внесли в реестр по статье за умышленное нанесение телесных повреждений.

Кроме того, на инцидент отреагировали в Департаменте науки и образования КГГА. Столичные чиновники отметили, что факт нападения на учителя зафиксирован в полиции и они надеются на справедливое решение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Черниговщине в школе затравили ребенка с инвалидностью.

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