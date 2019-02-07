В Житомире девушки-подростки жестоко избили сверстницу

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В Житомире несколько девушек жестоко избили сверстницу, причем экзекуция была запечатлена на видео.

"Я даю всю информацию в этом посте, которую я знаю, и буду следить за тем, как будет продвигаться это дело, и как будут наказаны эти житомирские хулиганки", – сообщил пользователь по имени Артур Малиновский в Facebook.

По словам представителя ГУ НП в Житомирской области Аллы Ващенко, к выяснению личностей всех участниц этого видео подключились сотрудники ювенальной превенции полиции.

"Событие зарегистрировали по сообщениям в соцсетях в Житомирском отделе полиции. Девочка в синей куртке очень похожа на постоянную подопечную. Сейчас проверяем эту информацию. О результатах сообщим", – сообщила она.

Позднее стало известно, что личность девочки-обидчицы (на видео в синей куртке) установлена.

"На появление видео с дракой несовершеннолетних девушек мы отреагировали незамедлительно. Практически, уже сейчас ювеналы общаются с обидчицей. Ей 14 лет и она проживает с бабушкой. Лишь в 2018 год девушка трижды убегала из дома. Личности остальных участниц мы еще устанавливаем, в том числе потерпевшей. По имеющейся сейчас информации, они не являются ученицами одной школы. О результатах всех наших мероприятий и проверок обязательно проинформируем", – сообщил начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве отец школьника жестоко избил учителя.