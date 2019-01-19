Исправительные работы и штраф: в Украине вступил в силу закон о борьбе с буллингом

В Украине вступил в силу закон о борьбе с буллингом / shutterstock.com

В субботу, 19 января, в Украине вступил в силу закон о противодействии буллингу.

Накануне в пятницу, 18 января, закон №2657-VIII опубликован в парламентской газете Голос Украины. Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Что такое буллинг

18 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)" (№ 8584).

Буллингом считаются действия участников образовательного процесса, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, которые совершаются в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом в отношении других участников образовательного процесса, вследствие чего мог быть или был причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего.

Типичные признаки буллинга

В законе "Об образовании" предусмотрели типичные признаки буллинга (травли): систематичность (повторяемость) действия; наличие сторон – обидчик (буллер), потерпевший (жертва буллинга), наблюдатели (при наличии); действия или бездействие обидчика, следствием которых является причинение психического и/или физического вреда, унижение, страх, тревога, подчинение потерпевшего интересам обидчика и/или причинение социальной изоляции пострадавшего.

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Чтобы противодействовать буллингу, расширили права и обязанности участников образовательного процесса. Так, основатель учреждения образования должен предоставить психолого-педагогические услуги буллерам или же тем, кто стал свидетелем или жертвой буллинга.

Наказание за буллинг

Законом вводится административная ответственность за буллинг. Штрафами будут наказывать не только виновников буллинга, но и директоров школ за неуведомление полиции о случаях травли. Так, законом Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнен статьей 173-4, предусматривающей, что буллинг (травля), совершенный в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом в отношении других участников образовательного процесса, в результате чего мог быть или был причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего, влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов. Если травля совершенное группой лиц или повторно в течение года после наложения административного взыскания, то штраф составит от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов.

Законом определено наказание за травлю, совершенное малолетними или несовершеннолетними лицами в возрасте от 14 до 16 - наложение штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов.

Также предусмотрено, что неуведомление руководителем учебного заведения уполномоченных подразделений органов полиции о случаях буллинга (травли) участника образовательного процесса влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением до 20% заработка.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Черниговщине в школе затравили ребенка с инвалидностью.